الفريق أسامة ربيع يستقبل سفير جمهورية سريلانكا لبحث سُبل التعاون في مجالات الاهتمام المُشترك



استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، السفير سيسيرا سينافيراتنا سفير جمهورية سريلانكا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون فى مجالات الاهتمام المُشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

في مُستهل اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بالتقارب الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وسريلانكا، مؤكدًا أن اهتمام البلدين بالشأن البحري يطرح فرصًا واعدة نحو تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية والتدريب وغيرها.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس شهدت طفرة غير مسبوقة في حجم أنشطتها وخدماتها ضمن استراتيجية مُتكاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية القناة من خلال توطين الصناعات البحرية وتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية.



وأشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة تواصل جهودها في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي للتنسيق والعمل المُشترك على تقليل تأثير التحديات الجيوسياسية والتوترات الراهنة في المنطقة على حركة التجارة العالمية المارة بالقناة وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس الهيئة على استعداد شركات وترسانات الهيئة التابعة للتعاون مع الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بسريلانكا في مجالات الإنشاءات البحرية، وأعمال الموانئ، وتصنيع الوحدات البحرية المُختلفة، والصيد، والخدمات اللوجيستية، علاوة على ما تقدمه أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة من خدمات استشارية وخدمات التدريب البحري.

من جانبه، أعرب السفير سيسيرا سينافيراتنا سفير سريلانكا بالقاهرة، عن تقديره للجهود المصرية المبذولة لإدارة المرفق الملاحي الأهم عالميًا بكفاءة والتزامها بدورها الحيوي في خدمة حركة التجارة العالمية رغم كافة التحديات المحيطة.

وأكد السفير السريلانكي حرص بلاده على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات المُرتبطة بالصناعة البحرية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية التي تتيحها المشروعات التنموية بمنطقة القناة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار بفضل موقعها الجغرافي المُتميز وتطور البنية التحتية مما يجعلها ضمن الدول الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة العالمية.

كما حرص سفير سريلانكا بالقاهرة على توجيه الدعوة لمشاركة الهيئة وما يتبعها من ترسانات وشركات للمشاركة في معرض إكسبو سيريلانكا 2027 للصادرات والتجارة الدولية والصناعة في منتصف يناير المُقبل لما يمثله ذلك من فرصة جيدة لعقد شراكات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس إلى سفير جمهورية سريلانكا، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة و زيارة متحف قناة السويس لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



