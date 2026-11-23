تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا بطوليًا لعامل مزلقان في محافظة بني سويف، بعدما تمكن من إنقاذ حياة طالبة جامعية من الموت المحقق، إثر اقترابها من قضبان السكك الحديدية بالتزامن مع مرور قطار، في مشهد حبس أنفاس المتابعين وأثار حالة واسعة من الإشادة بشجاعته وسرعة تصرفه.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كانت طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، من محافظة المنيا وتدرس بجامعة بني سويف، تقف برفقة زميلاتها أمام مزلقان السادات، أثناء إغلاق الحواجز استعدادًا لمرور القطارات.

وبعد مرور القطار الأول، ظلت الحواجز مغلقة بسبب اقتراب قطار آخر من الاتجاه المعاكس، إلا أن الطالبة لم تنتبه إلى قدومه، وظنت أن الطريق أصبح آمنًا، لتبدأ في عبور المزلقان، قبل أن تفاجأ بالقطار الثاني يقترب منها بسرعة، وتجد نفسها في مواجهة خطر الدهس.

وفي لحظات فارقة، انتبه عامل المزلقان طه علي إلى تحرك الطالبة ناحية القضبان، فسارع إلى تحذيرها والركض نحوها لإنقاذها، رغم محاولات بعض المتواجدين منعه خوفًا على حياته، بعدما اعتقدوا أنه لن يتمكن من الوصول إليها في الوقت المناسب.

لكن العامل أصر على مواصلة محاولته، وتمكن في اللحظات الأخيرة من الإمساك بحقيبة الطالبة وجذبها بعيدًا عن القضبان، قبل مرور القطار بثوانٍ قليلة، لينجح في إنقاذ حياتها ومنع وقوع كارثة محققة.

وأظهر مقطع الفيديو حالة الارتباك والخوف التي انتابت الطالبة عقب نجاتها، حيث بدت منهارة من شدة الصدمة، بينما حرص عامل المزلقان على طمأنتها والتأكد من سلامتها، قبل أن يعود إلى أداء عمله بشكل طبيعي.

وأثار الموقف تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بشجاعة طه علي وسرعة استجابته، مؤكدين أن ما فعله يعكس شهامة المصريين وإخلاص أصحاب المهن البسيطة الذين يؤدون واجبهم بعيدًا عن الأضواء.

وتصدر عامل المزلقان حالة من الإشادة عبر منصات التواصل، بعدما جسّد معنى البطولة الحقيقية، مؤكدًا أن إنقاذ الأرواح قد يحتاج إلى لحظة شجاعة وقرار سريع، وأن هناك أبطالًا حقيقيين يعملون في صمت، دون انتظار مقابل أو تقدير.

ولاقى تصرف العامل إشادات واسعة، مع مطالبات بتكريمه تقديرًا لموقفه الإنساني والبطولي، بعدما خاطر بحياته لإنقاذ فتاة من الموت، في مشهد أعاد التأكيد على أهمية الانتباه إلى إشارات المزلقانات وعدم عبورها قبل التأكد من مرور جميع القطارات.