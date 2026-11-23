خطف عامل نظافة الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتفاعل بعفوية مع المواطنين والمارة في شارع الفن بالقاهرة، وسط أجواء من البهجة والضحك والغناء، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا من رواد السوشيال ميديا.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي وثّق لحظات من التفاعل العفوي بين عامل النظافة والمواطنين، حيث ظهر مبتسمًا ومستمتعًا بالأجواء، يتبادل الضحكات والمزاح مع المارة، ويشاركهم الغناء، دون تكلف أو تصنع.

ولفت العامل الأنظار بابتسامته وروحه المرحة، وعكس الفيديو جانبًا من البساطة والتلقائية في التعامل مع الآخرين، وحالة من الألفة التي سادت المكان، وسط تفاعل المواطنين معه ومشاركتهم لحظات السعادة.

وأثار المقطع إعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع، مشيدين بروح العامل المرحة وتفاعله الإيجابي مع المواطنين، معتبرين أن الابتسامة والتعامل الطيب قادران على نشر البهجة حتى في أبسط المواقف اليومية.