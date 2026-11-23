وقعت سنغافورة والصين 29 اتفاقية تعاون في مجالات التجارة والتمويل والعلوم والتكنولوجيا والصحة العامة، خلال اجتماعات المجلس المشترك للتعاون الثنائي، في أكبر عدد من الاتفاقيات خلال السنوات الأخيرة.

وشارك نائب رئيس وزراء سنغافورة جان كيم يونج ونظيره الصيني دينج شيويه شيانج في رئاسة الاجتماعات، التي بحثت تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين وتعزيز فرص التعاون تحت شعار "الابتكار معًا من أجل فرص جديدة"، حيث بحث الجانبان إطلاق مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2009.. بحسب ما أوردته صحيفة سترايت تايمز السنغافورية.

وأوضح جان في تصريحات أعقبت الاجتماع أن عملية التحديث قد تستغرق عامًا أو عامين، وتهدف إلى تسهيل التجارة بين البلدين، خاصة التجارة الرقمية وتدفق البيانات عبر الحدود.

وأضاف جان أن هذه الخطوات تمثل أهمية كبيرة للشركات السنغافورية العاملة في الصين، وكذلك الشركات الصينية التي تمارس أنشطتها في سنغافورة.