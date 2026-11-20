شهدت منطقة بحري التابعة لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، وفاة عامل بإحدى شركات النظافة، أثناء تأدية مهام عمله بأحد شوارع المنطقة، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل تابع لشركة «نهضة مصر» للنظافة، أثناء عمله بنطاق دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، لإجراء الفحص اللازم وكشف ملابسات الواقعة، وبالفحص تبين أن العامل، ويدعى خميس الشحات أحمد، سقط بشكل مفاجئ أثناء تأدية عمله، في تمام الساعة 8:10 صباحًا، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أسفر عن وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات الحادث.

وفي السياق ذاته، نعت شركة «نهضة مصر» العامل الراحل، معربة عن بالغ حزنها لوفاته أثناء أداء مهام عمله، وداعية المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يتقبله في الشهداء.