أكد المهندس عبد الناصر طه، رئيس مجلس إدارة شركة هضاب بروبرتيز، أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة، مشيرًا إلى أهمية دراسة احتياجات العملاء واختيار المشروعات المناسبة لطبيعة كل منطقة، بما يعزز فرص النمو المستدام ويرفع كفاءة الاستثمارات العقارية.

وأوضح طه، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق أعمال الشركة رسميًا في مصر، أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جودة التنفيذ وكفاءة التشغيل والالتزام بمواعيد التسليم، باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز ثقة العملاء ودعم استقرار السوق.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين، مع تحقيق مبيعات مستهدفة تبلغ 7.5 مليارات جنيه من مشروعها الأول بالقاهرة الجديدة.

وأكد أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة المشروعات يمثل أحد الاتجاهات المهمة لتطوير القطاع العقاري، إلى جانب توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات الشركات ورواد الأعمال.

وشدد على أن التوسع الاستثماري المدروس يعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في التنمية العمرانية، مع دراسة فرص جديدة بالقاهرة والمدن الساحلية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المشروع يقع بشارع التسعين الجنوبي، مقابل الجامعة الأمريكية، على مساحة أرض تبلغ نحو 36 ألف متر مربع، ويضم نحو 240 وحدة متنوعة بين الأنشطة الإدارية والتجارية والطبية، ومن المقرر تسليمه خلال النصف الأول من عام 2027.