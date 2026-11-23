كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية من المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل الفعلي خلال أسبوع إلى 10 أيام، موضحًا أن المشروع يمر حاليًا بمرحلة التشغيل التجريبي، مع بدء تبادل القدرات الكهربائية تدريجيًا بين البلدين.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، على هامش مشاركته في فعاليات الاحتفالية السنوية السادسة للطاقة النووية بموقع المحطة النووية بالضبعة، أن تبادل الميجاوات يتم على مراحل وبصورة تدريجية، للتأكد من سلامة مكونات المشروع وكفاءة التشغيل، واختبار منظومة الربط الكهربائي بين الشبكتين المصرية والسعودية، تمهيدًا للانتقال إلى التشغيل الفعلي.

وشهدت الاحتفالية، التي تتزامن مع مرور 50 عامًا على إنشاء هيئة المحطات النووية، حضور اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب عدد من مسؤولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة النووية من الجانبين المصري والروسي.

ويستهدف مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات، من خلال خطين بقدرة 1500 ميجاوات لكل منهما، بما يعزز قدرة البلدين على تبادل الطاقة والاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الاستهلاك.

ويعد المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية للتعاون بين مصر والسعودية في قطاع الكهرباء، وخطوة مهمة نحو تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي ورفع كفاءة استخدام الطاقة.