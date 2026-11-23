ظهرت النجمة ياسمينا العبد من كواليس تصوير مسلسلها بنت إمبارح المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في رمضان.



تجسد ياسمينا العبد شخصية فتاة أرستقراطية تدعى نور، تمر بالعديد من الأزمات والتحديات التي تؤدي إلى تحولات جذرية في حياتها.



المسلسل مكون من ١٥ حلقة ومن إنتاج أحمد الجنايني، تأليف عمرو مدحت، قصة منة لطفي، و اخراج ثروت مصطفي.



وفي سياق آخر، تم عرض فيلم ولا كان على البال في السينمات الأيام الماضية بطولة نور النبوي و ياسمينا العبد.



فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.



كما انتهت النجمة ياسمينا العبد من تصوير فيلم ممسوس، الذي من المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة.



تدور الأحداث حول مجموعة من الشباب الذين يقررون خوض مغامرة استكشافية للبحث في أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، بهدف كشف حقيقة الأساطير المتداولة حولها.



يضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.



وفي سياق آخر، يعرض لياسمينا العبد مسلسل 50/50 على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.



وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨



ويذكر أن مسلسل ميد ترم لياسمينا العبد، كان أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، قصة و تأليف منة لطفي ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.