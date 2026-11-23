عقد مجلس شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب.

واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط الأسبق، تقديرًا لمسيرته وعطائه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفي إطار تقدير المجلس للجهود المتميزة في قطاع شئون التعليم والطلاب، كرم المجلس الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في تطوير منظومة العمل بالقطاع، ودوره في دعم الأنشطة الطلابية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

كما هنأ المجلس نواب رؤساء الجامعات الجدد لشئون التعليم والطلاب، وهم الدكتور ياسر لطفي، نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور حازم عليوة، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد زيدان، القائم بعمل نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، بمناسبة توليهم مهام مناصبهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ومواصلة النجاح والإنجاز في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الجامعات المصرية.

كما استعرض المجلس نتائج مسابقة «متصدقش»، التي تستهدف نشر الوعي بين طلاب الجامعات، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وتنمية مهارات التفكير النقدي لدى الشباب الجامعي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة وتوجيه التهنئة لهم تقديرًا لمشاركتهم المتميزة.

كما قام د.مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، بتكريم أعضاء لجنة التحكيم، تقديرًا لجهودهم في تقييم الأعمال المقدمة من الطلاب.

وأكد المجلس أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجامعات المصرية في تنفيذ خطط تطوير منظومة التعليم والطلاب، ودعم المبادرات التي تستهدف بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزيز مشاركته الإيجابية في مختلف المجالات.

كما استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه الدكتور السيد قنديل القائم بعمل رئيس جامعة العاصمة بشأن مشروع (دولة المواهب الطلابية بالجامعات المصرية) في ضوء مخرجات منتدي مصر 2026، بهدف تحويل القدرات الطلابية الي إنجازات وإبداعات ومشروعات ومبادرات ذات قيمة بالاتفاق مع مجلس التعليم والطلاب علي آليات التنفيذ.

كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من د.حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط بشأن مقترح دوري الجامعات 2026/2027 ومناقشة آليات تنفيذه ليشارك بالدوري الجامعات (الحكومية – الخاصة – الأهلية – التكنولوجية).

واستمع المجلس إلى ما عرضه د.شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد حول التصور المقترح لكيفية ربط الأنشطة الفنية والثقافية بالبعد السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه د.كريم همام، حول إعداد تصور متكامل لمنظومة المسرح الجامعي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، بما يتضمن تنظيم ورش عمل متخصصة في مجالات التمثيل، والإخراج، والإلقاء، والكتابة، ودراسة النصوص المسرحية، إلى جانب التدريب العملي على الإضاءة والسينوغرافيا والصوت، بهدف تنمية المواهب المسرحية لدى الطلاب وصقل قدراتهم الإبداعية.

كما استعرض د.كريم همام مبادرة RE:ROOTS مصر التاريخ والحضارة، التي تستهدف إتاحة مساحة منظمة لطلاب الجامعات لاكتشاف جذور الهوية المصرية ومكوناتها التاريخية والثقافية والحضارية، ومناقشة حضورها في الواقع المعاصر، وتحويل المعرفة والحوار إلى أنشطة ومبادرات وإنتاج إبداعي يقوده الشباب داخل جامعاتهم، من خلال الجمع بين المعرفة الموثقة والحوار التشاركي والعمل الطلابي المنظم، بما يعزز ارتباط الشباب بجذور هويتهم ويسهم في استشراف المستقبل.

وفي إطار متابعة جهود تطوير منظومة الأنشطة الطلابية، استعرض المجلس أعمال تطوير وتحديث منصة الأنشطة الطلابية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في تطوير آليات تنظيم وإدارة ومتابعة الأنشطة الطلابية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للطلاب، وتشمل أعمال التطوير توثيق المشاركات والإنجازات الطلابية إلكترونيًا، وتحسين إدارة البيانات وإعداد التقارير ومؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والجوالة، كما تمثل المنصة أداة لدعم متخذي القرار من خلال توفير قاعدة بيانات تساعد على رصد المشاركات وتحليل الأداء وتحديد فرص التطوير، إلى جانب توسيع قاعدة مشاركة الطلاب وإتاحة الفرص أمامهم لإبراز مواهبهم وقدراتهم، مع التأكيد على أهمية تفعيل خدمات المنصة بالجامعات وتشجيع الطلاب على التسجيل والمشاركة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات المتاحة.

كما استعرض د.عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ما تم تنفيذه بالمنظومة القومية الموحدة لبيانات (الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، والطلاب المستفيدين من مختلف أوجه الدعم، وأبناء الشهداء والمصابين) وتهدف المنظومة إلى حصر وإدارة بيانات هذه الفئات، وتوفير مؤشرات دقيقة وتقارير مركزية قابلة للتحليل لدعم اتخاذ القرار، من خلال إنشاء قاعدة بيانات قومية موثوقة ومحدثة، تتضمن ملفًا إلكترونيًا لكل طالب يشمل بياناته الشخصية والدراسية، واحتياجاته والتيسيرات المقدمة له، وبيانات التواصل والمستندات الداعمة، بما يسهم في توفير بيئة جامعية دامجة وميسرة.