متى يتم تغيير الساعة؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

هل مستعد لتأخير عقارب ساعتك؟.. يعود التقويم الشتوي ليطرق الأبواب من جديد في مصر، ليمنحك ساعة إضافية من النوم ونهاية رسمية لأشهر الصيف الطويلة، ومع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026، تتجدد تساؤلات المواطنين عن اللحظة الحاسمة التي سنقوم فيها بتأخير الساعة 60 دقيقة وتأثير ذلك على تفاصيل اليوم والروتين اليومي، حيث بدأ العد التنازلي لتأخير الساعة رسمياً بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

من المقرر تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي.

ويتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساء.

ويأتي ذلك بعد انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وتستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام.

سبب تغيير الساعة في مصر

يأتي تغيير الساعة بين التوقيت الصيفي والشتوي وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينص على تقديم الساعة القانونية بمقدار 60 دقيقة خلال الفترة المحددة للتوقيت الصيفي، على أن تعود إلى التوقيت المعتاد مع انتهاء هذه الفترة.

ويهدف تطبيق نظام التوقيتين الصيفي والشتوي إلى الاستفادة من ساعات النهار، إلى جانب تنظيم استخدام الطاقة وفقا للمواعيد المحددة طوال العام.

طريقة تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026

في الهواتف والأجهزة التي لا تضبط الوقت تلقائيا، يمكن تغيير الساعة يدويا من خلال الخطوات التالية:

-الدخول إلى الإعدادات على الهاتف.

-اختيار الوقت والتاريخ أو إعدادات الساعة.

-إيقاف الضبط التلقائي للوقت إذا لزم الأمر.

-تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

-ضبط الساعة على 11:00 مساء بدلا من 12:00 منتصف الليل عند بدء التوقيت الشتوي.

-حفظ التغييرات والتأكد من ظهور التوقيت الجديد.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

يتم غلق المحال والمولات التجارية في تمام الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

ويسمح بمد ساعات العمل حتى 11 مساء يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وفقا للمواعيد المحددة للتوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في الشتاء

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، حيث تمتد ساعات استقبال المواطنين حتى منتصف الليل، ويشمل ذلك المطاعم والمقاهي الموجودة داخل المولات التجارية.

كما تمتد مواعيد العمل حتى الساعة 1 صباحًا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وفقا للقواعد المنظمة لمواعيد التشغيل.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.