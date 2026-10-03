قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك
تعرض ناقلة نفط خام لهجوم على بعد 4 أميال بحرية شرق سلطنة عُمان
أول تعليق أمريكي على قرار أوروبا بالإفراج عن 100 مليون برميل من النفط
ضربة قضائية جديدة لـ ترامب في ولاية تكساس .. ما الجديد ؟
سيناريو زيزو يتكرر .. أحمد سليمان يكشف موقف الزمالك من تجديد عقد فتوح
عبد الرحيم علي: عناصر "متصدقش" تلقت 3 ملايين و770 ألف دولار
وداعًا للأقراص المدمجة.. «إكس بوكس» تطلق ميزة تحويل ألعابك لنسخ رقمية للجميع
تصعيد خطير.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا في اتجاه بحر اليابان
ضبط وكر لذبح المواشي وتزوير أختام اللحوم الحكومية في بني سويف
تامر حسني يشعل الأجواء بحفل استقبال أسطوري في إحدى الجامعات
متحدث اللجنة المصرية لإغاثة غزة : قوافل المساعدات تصل يوميًا لأهالي القطاع
نواب: توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع ضرورة لدعم الاقتصاد وتقليل الواردات.. 4 آليات عملية لتحقيق التكامل الصناعي العربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد المترو الجديدة بعد التوقيت الشتوي 2026.. خريطة التشغيل كاملة

مواعيد المترو الجديدة
مواعيد المترو الجديدة
عبد العزيز جمال

تتصدر مواعيد المترو الجديدة قائمة الموضوعات الخدمية التي تحظى باهتمام المواطنين، بالتزامن مع قرب تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر رسميًا، والمقرر أن يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر، خاصة أن مترو الأنفاق يعد من أهم وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، ويعتمد عليه ملايين الركاب يوميًا في التنقل بين مناطق العاصمة والذهاب إلى مقار العمل والمنازل وغيرها من الوجهات.

وتزداد أهمية معرفة مواعيد المترو الجديدة مع تغيير التوقيت الرسمي، لتجنب التأخر عن مواعيد العمل والدراسة والارتباطات اليومية، بالتزامن مع استمرار تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفق جداول التشغيل المحددة.

مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة

تشمل مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي مجموعة من مواعيد قيام أول وآخر القطارات من المحطات النهائية، بالإضافة إلى مواعيد الربط بين الخطوط المختلفة.

مواعيد أول قطار بالمترو

تأتي مواعيد قيام أول قطار من المحطات المختلفة على النحو التالي:

  • الخط الأول والثاني: قيام أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني، وهي حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب، في تمام 5:15 صباحًا.
  • الخط الثالث: قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام 5:15 صباحًا.
  • قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام 5:20 صباحًا.
  • قيام أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام 5:15 صباحًا.

مواعيد آخر قطارات المترو

وتشمل مواعيد المترو الجديدة لآخر قطارات الخطوط والمحطات النهائية ما يلي:

  • آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.
  • آخر قطار من شبرا: الساعة 11:55 مساءً.
  • آخر قطار من المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.
  • آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة: الساعة 11:33 مساءً.
  • آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج: الساعة 11:29 مساءً.
  • آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:55 مساءً.
  • آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:52 مساءً.

مواعيد تقابل وربط خطوط المترو

وتتضمن جداول التشغيل أيضًا مواعيد محددة لتقابل القطارات وإنهاء الربط بين الخطوط، وهي مواعيد مهمة للركاب الذين يعتمدون على الانتقال بين أكثر من خط خلال الرحلة الواحدة.

وتأتي المواعيد كالتالي:

  • تتقابل آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام 12:25 صباحًا.
  • ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، في تمام 12:00 صباحًا.
  • ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

ولا تقتصر مواعيد المترو الجديدة على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وإنما تشمل كذلك مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يربط عدلي منصور بعدد من المناطق والمدن الجديدة.

مواعيد أول قطارات LRT

تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف وفق المواعيد التالية:

  • أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحًا.
  • أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:04 صباحًا.
  • أول قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 6:48 صباحًا.
  • أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:34 صباحًا.
  • أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

كما يتضمن جدول التشغيل قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في موعدين صباحيين:

  • الساعة 7:30 صباحًا.
  • الساعة 8:00 صباحًا.

مواعيد آخر قطارات LRT

أما مواعيد آخر قطارات القطار الكهربائي الخفيف، فتأتي على النحو التالي:

  • آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 10:15 مساءً.
  • آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.
  • آخر قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.
  • آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.
  • آخر قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 10:39 مساءً.

التوقيت الشتوي وتغيير مواعيد المترو

ويتم العمل بمواعيد المترو الجديدة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبحسب قواعد تغيير الساعة، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.

نصائح للركاب قبل تطبيق المواعيد الجديدة

ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يفضل لركاب المترو والـLRT:

  • مراجعة مواعيد أول وآخر قطار قبل التوجه إلى المحطة.
  • الانتباه إلى مواعيد آخر قطارات الربط بين الخطوط.
  • مراعاة تغيير الساعة عند ضبط المنبهات ومواعيد العمل.
  • التأكد من مواعيد الرحلات عند استخدام أكثر من خط خلال الرحلة الواحدة.
  • الوصول إلى المحطة قبل موعد آخر قطار بوقت مناسب لتجنب فوات الرحلة.
  • متابعة أي تحديثات جديدة بشأن جداول التشغيل أو مواعيد القطارات.
مواعيد المترو الجديدة تطبيق التوقيت الشتوي 2026 مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة مواعيد أول قطار بالمترو مواعيد آخر قطارات المترو مواعيد أول قطارات LRT مواعيد آخر قطارات LRT التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

حدود التحويل من إنستاباي 2026

التوقيت الشتوي

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تغيير الساعة وعقوبات مخالفة مواعيد غلق المحال

فلاي دبي

تقرير عبري: تفاصيل مثيرة بشأن مساعد طائرة فلاي دبي

بن غفير

وجبة أسير فلسطيني.. بن غفير يسافر لمدة 3 ساعات إلى سجن كتسيعوت بسبب 8 حبات زيتون

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية

حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بخفقان في القلب أحيانًا؟

بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟
بعد فنجان القهوة.. لماذا تشعرين بالخفقان أحيانًا؟

قبل ما تشتري عربية مستعملة.. 7 علامات تكشف إنها كانت غارقة

قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة
قبل شراء سيارة مستعملة.. 7 علامات خطيرة تكشف إنها كانت غارقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026.. لا تبحث عن الكمال

برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026
برج العذراء حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد