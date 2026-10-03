مواعيد المترو الجديدة بعد التوقيت الشتوي 2026.. خريطة التشغيل كاملة

تتصدر مواعيد المترو الجديدة قائمة الموضوعات الخدمية التي تحظى باهتمام المواطنين، بالتزامن مع قرب تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر رسميًا، والمقرر أن يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر، خاصة أن مترو الأنفاق يعد من أهم وسائل النقل داخل القاهرة الكبرى، ويعتمد عليه ملايين الركاب يوميًا في التنقل بين مناطق العاصمة والذهاب إلى مقار العمل والمنازل وغيرها من الوجهات.

وتزداد أهمية معرفة مواعيد المترو الجديدة مع تغيير التوقيت الرسمي، لتجنب التأخر عن مواعيد العمل والدراسة والارتباطات اليومية، بالتزامن مع استمرار تشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT وفق جداول التشغيل المحددة.



مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة

تشمل مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي مجموعة من مواعيد قيام أول وآخر القطارات من المحطات النهائية، بالإضافة إلى مواعيد الربط بين الخطوط المختلفة.

مواعيد أول قطار بالمترو

تأتي مواعيد قيام أول قطار من المحطات المختلفة على النحو التالي:

الخط الأول والثاني: قيام أول قطار من المحطات الانتهائية للخطين الأول والثاني، وهي حلوان والمرج الجديدة وشبرا والمنيب، في تمام 5:15 صباحًا.

الخط الثالث: قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة أو العكس في تمام 5:15 صباحًا.

قيام أول قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج في تمام 5:20 صباحًا.

قيام أول قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور في تمام 5:15 صباحًا.



مواعيد آخر قطارات المترو

وتشمل مواعيد المترو الجديدة لآخر قطارات الخطوط والمحطات النهائية ما يلي:

آخر قطار من المرج الجديدة وحلوان: الساعة 11:40 مساءً.

آخر قطار من شبرا: الساعة 11:55 مساءً.

آخر قطار من المنيب: الساعة 12:05 صباحًا.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه جامعة القاهرة: الساعة 11:33 مساءً.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه محور روض الفرج: الساعة 11:29 مساءً.

آخر قطار من محور روض الفرج في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:55 مساءً.

آخر قطار من جامعة القاهرة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 11:52 مساءً.

مواعيد تقابل وربط خطوط المترو

وتتضمن جداول التشغيل أيضًا مواعيد محددة لتقابل القطارات وإنهاء الربط بين الخطوط، وهي مواعيد مهمة للركاب الذين يعتمدون على الانتقال بين أكثر من خط خلال الرحلة الواحدة.



وتأتي المواعيد كالتالي:

تتقابل آخر قطارات الخطين الأول والثاني بمحطة السادات في تمام 12:25 صباحًا.

ينتهي الربط بين الخطين الأول والثالث بمحطة ناصر، وبين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، في تمام 12:00 صباحًا.

ينتهي الربط بين الخطين الثاني والثالث بمحطة جامعة القاهرة في تمام 11:45 مساءً.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT

ولا تقتصر مواعيد المترو الجديدة على خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، وإنما تشمل كذلك مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT، الذي يربط عدلي منصور بعدد من المناطق والمدن الجديدة.

مواعيد أول قطارات LRT

تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف وفق المواعيد التالية:

أول قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة: الساعة 6:00 صباحًا.

أول قطار من الفنون والثقافة في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:04 صباحًا.

أول قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 6:48 صباحًا.

أول قطار من بدر في اتجاه العبور الجديدة «المعرفة»: الساعة 6:34 صباحًا.

أول قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 6:01 صباحًا.

كما يتضمن جدول التشغيل قيام قطار مباشر من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة في موعدين صباحيين:

الساعة 7:30 صباحًا.

الساعة 8:00 صباحًا.

مواعيد آخر قطارات LRT

أما مواعيد آخر قطارات القطار الكهربائي الخفيف، فتأتي على النحو التالي:

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه الفنون والثقافة أو العكس: الساعة 10:15 مساءً.

آخر قطار من عدلي منصور في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.

آخر قطار من بدر في اتجاه عدلي منصور: الساعة 10:36 مساءً.

آخر قطار من الفنون والثقافة في اتجاه بدر: الساعة 10:45 مساءً.

آخر قطار من العبور الجديدة «المعرفة» في اتجاه بدر: الساعة 10:39 مساءً.

التوقيت الشتوي وتغيير مواعيد المترو

ويتم العمل بمواعيد المترو الجديدة بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبحسب قواعد تغيير الساعة، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، بحيث تتحول الساعة من 12:00 صباحًا إلى 11:00 مساءً.



نصائح للركاب قبل تطبيق المواعيد الجديدة

ومع بدء العمل بالتوقيت الشتوي، يفضل لركاب المترو والـLRT: