مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026.. مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر، تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين حول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، في ظل الاعتماد الكبير عليهما كوسيلتين رئيسيتين للتنقل اليومي.

يأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان الحكومة إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال إلى النظام الصيفي، وهو ما يدفع المستخدمين لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على جداول التشغيل.

وأكدت وزارة النقل أن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق ستظل كما هي دون أي تعديل رغم تطبيق التوقيت الصيفي، وهو ما يضمن استقرار حركة التنقل وعدم إرباك المواطنين، خاصة مع ارتباط مواعيد العمل والدراسة بوسائل النقل الجماعي.

مواعيد أول قطار مترو الأنفاق بعد التوقيت الصيفي

وأوضحت وزارة النقل أن تشغيل أول قطار في مترو الأنفاق يبدأ في توقيتات ثابتة يوميا، حيث ينطلق أول قطار من محطات حلوان والمرج الجديدة وشبرا الخيمة والمنيب في الساعة 5:15 صباحا.

كما يبدأ أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة في الساعة 5:15 صباحا.

في السياق ذاته، ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحا، وهو ما يتيح تغطية مبكرة لمختلف خطوط المترو لتلبية احتياجات الركاب في الساعات الأولى من اليوم.

مواعيد آخر قطار مترو الأنفاق 2026

تستمر حركة تشغيل مترو الأنفاق حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث ينطلق آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 مساء. كما يغادر آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساء.

أما آخر قطار من محطة المنيب فينطلق في الساعة 12:05 صباحا، وهو ما يوفر خدمة ممتدة للركاب الذين يعتمدون على المترو في تنقلاتهم الليلية.

نقاط التبادل بين خطوط المترو

تسهم نقاط التبادل بين خطوط المترو في تسهيل حركة التنقل بين مختلف المناطق، حيث يلتقي آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني في محطة السادات في الساعة 12:25 صباحا.

كما يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي العتبة وجمال عبد الناصر في الساعة 12:00 صباحا.

وفي محطة جامعة القاهرة، يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الخط الثاني في الساعة 11:45 مساء، وهو ما يعزز من تكامل شبكة المترو ويتيح للركاب التنقل بسهولة بين الخطوط المختلفة.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي

بالنسبة للقطار الكهربائي، فقد تم الإعلان عن استمرار العمل بالمواعيد المحددة دون تغيير، حيث ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 6:00 صباحا، بينما ينطلق أول قطار من محطة الفنون والثقافة في الساعة 6:04 صباحا.

وتأتي هذه المواعيد لتوفير خدمة منتظمة للركاب منذ الساعات الأولى من اليوم، بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين ويضمن سهولة الوصول إلى مختلف المناطق التي يخدمها القطار الكهربائي.

مواعيد آخر قطار كهربائي وإغلاق المحطات

تستمر حركة القطار الكهربائي حتى ساعات المساء، حيث ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 10:15 مساء. كما يغادر آخر قطار المتجه إلى بدر في الساعة 10:45 مساءً.

وينطلق آخر قطار من محطة العبور الجديدة في الساعة 10:09 مساء، على أن يتم غلق جميع المحطات في الساعة 11:00 مساءً، مع زمن تقاطر يتراوح بين 8 و15 دقيقة، وهو ما يضمن انتظام حركة التشغيل وتقليل فترات الانتظار.

استقرار مواعيد النقل بعد تطبيق التوقيت الصيفي

يعكس تثبيت مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 حرص وزارة النقل على تحقيق الاستقرار في منظومة النقل الجماعي، وتجنب أي ارتباك قد يؤثر على حياة المواطنين اليومية.

كما يساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة الركاب في وسائل النقل العامة، خاصة مع الاعتماد المتزايد عليها في التنقل داخل المدن، وهو ما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.