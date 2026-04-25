مستشار رئيس الجمهورية: سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة في الرعاية الصحية
بالتوقيت الصيفي.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 25-4-2026
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الكندية دعم مصر للمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران
رومانيا: طائرة روسية مسيرة تضرب البنية التحتية للكهرباء بمدينة جالاتي
غزة تشهد أول انتخابات في دير البلح منذ 20 سنة بدون مشاركة حماس
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية 2026.. وتؤكد ريادتها الدولية.. وخبير يعلق
20 جنيهًا مكاسب محلية.. الذهب يتجه لأول خسارة بعد 5 أسابيع صعود
كأنهم موظفون.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشًا وحماية اجتماعية؟
موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح
طقس السبت في السعودية.. الأمطار الرعدية تضرب أجزاء كبيرة من المملكة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026

مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
عبد الفتاح تركي

مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026.. مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر، تزايدت معدلات البحث من قبل المواطنين حول مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي، في ظل الاعتماد الكبير عليهما كوسيلتين رئيسيتين للتنقل اليومي.

يأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع إعلان الحكومة إلغاء العمل بالتوقيت الشتوي والانتقال إلى النظام الصيفي، وهو ما يدفع المستخدمين لمعرفة أي تغييرات قد تطرأ على جداول التشغيل.

اقرأ أيضًا:

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق خلال شهر رمضان المبارك

وأكدت وزارة النقل أن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق ستظل كما هي دون أي تعديل رغم تطبيق التوقيت الصيفي، وهو ما يضمن استقرار حركة التنقل وعدم إرباك المواطنين، خاصة مع ارتباط مواعيد العمل والدراسة بوسائل النقل الجماعي.

مواعيد أول قطار مترو الأنفاق بعد التوقيت الصيفي

وأوضحت وزارة النقل أن تشغيل أول قطار في مترو الأنفاق يبدأ في توقيتات ثابتة يوميا، حيث ينطلق أول قطار من محطات حلوان والمرج الجديدة وشبرا الخيمة والمنيب في الساعة 5:15 صباحا.

كما يبدأ أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه جامعة القاهرة في الساعة 5:15 صباحا.

في السياق ذاته، ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور باتجاه محور روض الفرج في الساعة 5:20 صباحا، وهو ما يتيح تغطية مبكرة لمختلف خطوط المترو لتلبية احتياجات الركاب في الساعات الأولى من اليوم.

مواعيد آخر قطار مترو الأنفاق 2026

تستمر حركة تشغيل مترو الأنفاق حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث ينطلق آخر قطار من محطتي حلوان والمرج الجديدة في الساعة 11:40 مساء. كما يغادر آخر قطار من محطة شبرا الخيمة في الساعة 11:55 مساء.

أما آخر قطار من محطة المنيب فينطلق في الساعة 12:05 صباحا، وهو ما يوفر خدمة ممتدة للركاب الذين يعتمدون على المترو في تنقلاتهم الليلية.

نقاط التبادل بين خطوط المترو

تسهم نقاط التبادل بين خطوط المترو في تسهيل حركة التنقل بين مختلف المناطق، حيث يلتقي آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني في محطة السادات في الساعة 12:25 صباحا.

كما يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الخطين الأول والثاني في محطتي العتبة وجمال عبد الناصر في الساعة 12:00 صباحا.

وفي محطة جامعة القاهرة، يلتقي آخر قطار للخط الثالث مع الخط الثاني في الساعة 11:45 مساء، وهو ما يعزز من تكامل شبكة المترو ويتيح للركاب التنقل بسهولة بين الخطوط المختلفة.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي

بالنسبة للقطار الكهربائي، فقد تم الإعلان عن استمرار العمل بالمواعيد المحددة دون تغيير، حيث ينطلق أول قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 6:00 صباحا، بينما ينطلق أول قطار من محطة الفنون والثقافة في الساعة 6:04 صباحا.

وتأتي هذه المواعيد لتوفير خدمة منتظمة للركاب منذ الساعات الأولى من اليوم، بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين ويضمن سهولة الوصول إلى مختلف المناطق التي يخدمها القطار الكهربائي.

مواعيد آخر قطار كهربائي وإغلاق المحطات

تستمر حركة القطار الكهربائي حتى ساعات المساء، حيث ينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في الساعة 10:15 مساء. كما يغادر آخر قطار المتجه إلى بدر في الساعة 10:45 مساءً.

وينطلق آخر قطار من محطة العبور الجديدة في الساعة 10:09 مساء، على أن يتم غلق جميع المحطات في الساعة 11:00 مساءً، مع زمن تقاطر يتراوح بين 8 و15 دقيقة، وهو ما يضمن انتظام حركة التشغيل وتقليل فترات الانتظار.

أول فتاة تقود قطارات مترو الأنفاق بمصر

استقرار مواعيد النقل بعد تطبيق التوقيت الصيفي

يعكس تثبيت مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 حرص وزارة النقل على تحقيق الاستقرار في منظومة النقل الجماعي، وتجنب أي ارتباك قد يؤثر على حياة المواطنين اليومية.

كما يساهم هذا الاستقرار في تعزيز ثقة الركاب في وسائل النقل العامة، خاصة مع الاعتماد المتزايد عليها في التنقل داخل المدن، وهو ما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند: نجاح تجربة الزمالك وجون إدوارد أصبح محط أنظار الجميع

خالد الغندور

الغندور يتغنى بفريق الزمالك: متصدر بالاجتهاد

الزمالك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة إنبي

بالصور

3 عادات يومية تدمر الجسم ببطء.. أخطر سلوكيات تهدد صحتك

عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء
عادات يومية تدمر جسمك ببطء

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد