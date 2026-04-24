ياسمين عز تعلق على تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتجه رسائل هامة للزوجات

علّقت الإعلامية ياسمين عز على قرار تطبيق التوقيت الصيفي في مصر وتقديم الساعة 60 دقيقة، مقدمة رؤية مختلفة بطابع اجتماعي خلال حلقة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر MBC مصر، مساء الجمعة.

وقالت ياسمين عز إن التوقيت الصيفي يمنح الزوجات “ساعة إضافية” يمكن استغلالها لتعزيز العلاقة مع أزواجهن، مشيرة إلى أن هذه الهدية الزمنية يجب أن تُستثمر في الاهتمام بالمظهر والتقرب من الزوج.

وأضافت أن هذه الساعة يمكن أن تكون فرصة للنظر إلى تفاصيل الزوج والاهتمام به بشكل أكبر، متابعة :"أقول للزوجة عندك ساعات زيادة هدية البسي فيها خلخال وجوزك كده هيبحبك أكتر.. والساعة دي تشوفي فيها عنين جوزيك وشعره، والحياة اديتك فرصة علشان تقربي من جوزيك شوية".

وأوضحت مقدمة البرنامج أن الحياة تمنح الزوجات فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأولويات العاطفية داخل الأسرة، معتبرة أن التوقيت الصيفي ليس مجرد تغيير في عقارب الساعة، بل يمكن أن يكون مدخلاً لتحسين العلاقات الزوجية وتقوية الروابط الأسرية.