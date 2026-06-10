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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سبيكة 10 جرامات بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

اسعار السبائك الذهب
اسعار السبائك الذهب
رشا عوني

يستعرض موقع صدى البلد أسعار السبائك الذهبية، التي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين والراغبين في الادخار، وجاءت أسعار السبائك الذهب اليوم كما يلي:

أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء

 سجلت سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 7520 جنيهًا

 سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 18.255 ألف جنيه

 سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 38.775 ألف جنيه

سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 72.775 ألف جنيه 

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى نحو 143.970 ألف جنيه.

بكام سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 اليوم الثلاثاء؟ (آخر تحديث)

سجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 362.025 ألف جنيه

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام نحو 727.005 ألف جنيه.

سجلت سبيكة الذهب وزن 250 جرامًا نحو 1.803 مليون جنيه

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام إلى نحو 3.660 مليون جنيه

أسعار الذهب فى مصر بمستهل التعاملات المسائية - اليوم السابع

 مصنعية السبائك الذهب

كشفت منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت عن متوسط أسعار مصنعية السبائك الذهبية المتداولة في مصر، في ظل تزايد إقبال المواطنين على شراء السبائك باعتبارها أحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ومحليًا.
 

متوسط المصنعية
 

وأوضحت المنصة أن قيمة المصنعية تختلف وفقًا لوزن السبيكة، حيث تنخفض تدريجيًا كلما زاد الوزن، وهو ما يجعل السبائك الأكبر أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في تقليل تكلفة المصنعية وتحقيق أفضل عائد عند إعادة البيع.
 

وسجلت مصنعية سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو 210 جنيهات، فيما بلغت مصنعية سبيكة 2.5 جرام نحو 150 جنيهًا، وسجلت سبيكة 5 جرامات نحو 100 جنيه، بينما وصلت مصنعية سبيكة 10 جرامات إلى 90 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الآن

سجل عيار 21 تراجع 210 جنيهات ليسجل 6180 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم مساء 5297 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7062 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم مساءً 49440 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي اليوم

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة ​إلى 4172.44 دولار للأوقية، ليسجل أدنى مستوى في ​أكثر من شهرين.

اسعار الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر اليوم18 سعر الجنيه الذهب اسعار السبائك الذهب

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