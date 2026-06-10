عيار 21 يتراجع 265 جنيهًا و24 يهبط بأكثر من 300 جنيه.. أسعار الذهب الآن

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها القوي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 لتسجل خسائر ملحوظة على مدار الأيام الماضية متأثرة بهبوط المعدن الأصفر عالميًا حيث فقد عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق 265 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع بينما تراجع الجنيه الذهب بأكثر من 2100 جنيه في أقل من أسبوع وسط حالة من الترقب لتحركات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة.

خسائر عيار 21 منذ بداية الأسبوع

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 6209.88 جنيه متراجعًا بنحو 140 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي سجل 6349.88 جنيه.

فيما خسر عيار 21 نحو 265.12 جنيه منذ بداية الأسبوع بعدما سجل 6475 جنيهًا للجرام يوم السبت مقابل 6209.88 جنيه اليوم.



خسائر عيار 24 منذ بداية الأسبوع

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7097 جنيهًا منخفضًا بنحو 160 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي سجل 7257 جنيهًا.

كما فقد عيار 24 نحو 303 جنيهات منذ بداية الأسبوع بعدما سجل 7400 جنيه للجرام يوم السبت مقابل 7097 جنيهًا اليوم.

خسائر عيار 18 منذ بداية الأسبوع

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5322.75 جنيه متراجعًا بنحو 120 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء البالغ 5442.75 جنيه.

كما خسر عيار 18 نحو 227.25 جنيه منذ بداية الأسبوع بعدما سجل 5550 جنيهًا للجرام يوم السبت مقابل 5322.75 جنيه اليوم.

خسائر الجنيه الذهب منذ بداية الأسبوع

وسجل الجنيه الذهب اليوم 49679 جنيهًا منخفضًا بنحو 1120 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الثلاثاء الذي سجل 50799 جنيهًا.

كما فقد الجنيه الذهب نحو 2121 جنيهًا منذ بداية الأسبوع بعدما سجل 51800 جنيه يوم السبت مقابل 49679 جنيهًا اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7097 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6209.88 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 5322.75 جنيه للجرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 220741.37 جنيه.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 49679 جنيهًا.