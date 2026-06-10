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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب في أدنى مستوى له منذ 11 أسبوعا.. تراجع جديد لأسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم

تراجع مستمر لأسعار الذهب محلياً وعالمياً
تراجع مستمر لأسعار الذهب محلياً وعالمياً
رانيا أيمن

تصدرت أسعار الذهب اهتمامات المواطنين في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بعدما واصل المعدن الأصفر خسائره في الأسواق العالمية وهبطت الأوقية إلى أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا، لتتأثر السوق المحلية بهذا التراجع العالمي، ويواصل الذهب في مصر تراجعه ليسجل عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 6350 جنيهًا للجرام وسط ترقب لتحركات المعدن النفيس عالميًا.

أسعار الذهب في مصر 
 

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 عند آخر تراجع سجلته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه في السوق المحلية.

ووفقاً لآخر تحديث جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 7257 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية نحو 6350 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5443 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4233 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

سجل الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات نحو 50799 جنيهًا.

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 225718 جنيهًا بما يعادل 4250 دولارًا.

كما سجلت أوقية الذهب عيار 21 نحو 197503 جنيهات بما يعادل 3719 دولارًا.

أسعار الذهب عالميًا

وعلى الصعيد العالمي تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أدنى مستوى لها في 11 أسبوعًا.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4187.59 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 23 مارس الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.7% لتسجل 4213.40 دولار للأوقية.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط مع تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي زاد من مخاوف التضخم وأعاد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضغط عادة على أسعار الذهب.

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