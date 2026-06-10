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سعر الذهب في السعودية بدون مصنعية اليوم الأربعاء 10-6-2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية بدون مصنعية اليوم الأربعاء 10-6-2026

سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب في السعودية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب عالميًا وفي دول الخليج تراجعًا كبيرًا علي مدار الأيام الماضية، وسجل المعدن الأصفر دون 4300 دولار في أقل سعر له خلال 2026.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في السعودية اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 10 يونيو  2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 513.75 ريال سعوديا.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 471  ريالاً سعوديًا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت  449.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 385.25 ريال سعودي.

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 3579.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15980.50 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميًا 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4261.1 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

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