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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب المصري يجذب استثمارات جديدة .. ديب ميتالز تستحوذ على 50% من إبداع

مناجم الذهب
مناجم الذهب
ولاء عبد الكريم

محمد ممدوح : شراكة «إبداع» مع «ديب ميتالز» تسرّع الكشف التجاري لخام الذهب قبل نهاية العام

دعم الرئيس السيسي لقطاع التعدين عزز ثقة المستثمرين.. ونستهدف الكشف التجاري للذهب قبل نهاية العام

استثمارات جديدة بقطاع التعدين.. «إبداع» تستهدف إعلان احتياطي الذهب خلال أشهر

صفقة قد تعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الذهب بمصر.. ديب ميتالز تستحوذ على 50% من إبداع لمناجم الذهب

استحواذ يعكس جاذبية التعدين المصري.. ديب ميتالز تقتنص نصف أسهم «إبداع»


في مؤشر جديد على تنامي جاذبية قطاع التعدين المصري، استحوذت شركة «ديب ميتالز للمعادن» على 50% من أسهم شركة «إبداع لمناجم الذهب»، في صفقة تعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع البحث والاستكشاف عن الذهب في مصر.

وجرى توقيع اتفاق الاستحواذ بين رجل الأعمال محمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة «إبداع لمناجم الذهب»، ورجل الأعمال محمد الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة «ديب ميتالز للمعادن»، ورجل الأعمال عمر النمير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «ديب ميتالز للمعادن»، وذلك في إطار خطط التوسع وتعزيز الاستثمارات في مشروعات التعدين والتنقيب عن الذهب.

وتُعد «إبداع لمناجم الذهب» من الشركات التي برز اسمها في السوق المصرية عقب فوزها بأحد القطاعات الاستكشافية ضمن نتائج المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، التي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائجها عام 2020، حيث حصلت الشركة على قطاع استكشافي بمساحة 100 كيلومتر مربع ضمن المناطق المطروحة بالصحراء الشرقية.

وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري، من خلال تحديث التشريعات المنظمة للنشاط التعديني وتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى قطاع الثروات المعدنية.

وشهد القطاع خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا بفضل الإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي استهدفت رفع تنافسية السوق المصرية وتطبيق أحدث المعايير العالمية في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحويل التعدين إلى أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.

وقال محمد ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة «إبداع لمناجم الذهب»، إن الشراكة مع شركة «ديب ميتالز للمعادن» تمثل خطوة استراتيجية لدعم خطط الشركة التوسعية وتسريع أعمال البحث والاستكشاف، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس ثقة المستثمرين في قطاع التعدين المصري وما يمتلكه من فرص نمو واعدة.

وأضاف محمد ممدوح أن ما يشهده قطاع التعدين المصري من تطور خلال السنوات الأخيرة يأتي في المقام الأول نتيجة الرؤية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الثروة المعدنية وتحويله إلى أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من القيادة السياسية كان المحرك الرئيسي للإصلاحات التي شهدها القطاع.

كما توجه ممدوح بخالص التقدير إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، على ما بذلوه من جهود في تحديث التشريعات وتطوير بيئة الاستثمار وتطبيق أحدث المعايير العالمية في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، بما أسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار التعديني.

وأكد أن هذه الجهود انعكست بصورة مباشرة على زيادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وفتحت المجال أمام مشروعات جديدة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر.

ويرى مراقبون أن نجاح المشروع في الوصول إلى مرحلة الكشف التجاري والإنتاج سيعزز من جاذبية قطاع التعدين المصري أمام المستثمرين، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقطاع الذهب، وما يمثله من فرصة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي المالي.

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