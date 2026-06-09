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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وخطة العبور الآمن.. كيف تُدار معركة النمو حتى 2027؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلبات المتسارعة، وتزايد التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق والتجارة والاستثمار، اختارت الحكومة نهجًا جديدًا في التخطيط الاقتصادي للسنوات المقبلة، أطلقت عليه «سيناريو الطموح الحذر». ويعد هذا التوجه الركيزة الأساسية التي بُني عليها مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بهدف تحقيق التوازن بين مواصلة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي في مواجهة التحديات الخارجية.

رؤية واقعية لمستقبل الاقتصاد

ووفقًا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، جاء اعتماد هذا السيناريو بعد دراسة مجموعة من المسارات الاقتصادية المحتملة التي قد يواجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الخطة سيناريوهين رئيسيين؛ الأول متفائل يفترض استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية وتسارع وتيرة التعافي العالمي، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. أما السيناريو الثاني فكان أكثر تحفظًا، حيث يستند إلى احتمالات استمرار التوترات الجيوسياسية لفترات أطول، وما قد ينتج عنها من اضطرابات في التجارة الدولية وأسواق الطاقة وحركة الاستثمارات.

وبين التفاؤل المفرط والحذر الشديد، اختارت الدولة مسارًا وسطًا يجمع بين الطموح في تحقيق التنمية والاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة.

تعديل مستهدفات النمو دون التخلي عن التنمية

وفي إطار هذا النهج، خفّضت الحكومة مستهدف معدل النمو الاقتصادي بنهاية المدى المتوسط من 7.5% إلى نحو 6.8%. ورغم أن هذا التعديل قد يبدو للوهلة الأولى تراجعًا عن الأهداف السابقة، فإن التقرير يؤكد أنه يعكس رؤية أكثر واقعية للمتغيرات الاقتصادية الحالية وليس تخليًا عن الطموحات التنموية.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق معدلات نمو قابلة للتحقق في ظل الظروف الراهنة، مع الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية.

مؤشرات إيجابية تدعم الرهان الاقتصادي

استندت الحكومة في تبني سيناريو «الطموح الحذر» إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي تعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي.

فقد سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وهو ما يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.

كذلك ارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتسجل نحو 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية ودعم استقرار الأسواق.

إدارة المخاطر جزء من التخطيط

ولم يقتصر مفهوم «الطموح الحذر» على الأرقام ومستهدفات النمو فقط، بل امتد ليشمل دمج إدارة المخاطر في عملية التخطيط الاقتصادي.

وتتضمن الخطة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام المتغيرات العالمية، من بينها تنويع مصادر استيراد الطاقة، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بقناة السويس، ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

كما تركز الخطة على توسيع قاعدة الموارد الدولارية، وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان حماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.

توازن بين الطموح والواقعية

وترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن اختيار هذا السيناريو يعكس إدراكًا متزايدًا لحقيقة أن الاقتصاد الوطني لم يعد بمعزل عن التطورات الإقليمية والدولية، وأن نجاح السياسات الاقتصادية يتطلب الموازنة بين الأهداف الطموحة والاستعداد للتعامل مع الأزمات غير المتوقعة.

 

في عالم تتسارع فيه المتغيرات الاقتصادية والسياسية، يبدو أن الحكومة المصرية اختارت السير على خيط رفيع يجمع بين الطموح والواقعية. فـ«سيناريو الطموح الحذر» لا يهدف فقط إلى تحقيق النمو، بل يسعى أيضًا إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، بما يضمن استمرار مسار التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في مرحلة تزداد فيها التحديات العالمية تعقيدًا يومًا بعد يوم.

الحكومة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمجلس الشيوخ سيناريو الطموح الحذر

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