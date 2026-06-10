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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسائر كبيرة وهبوط جماعي بأسعار الذهب في الدول العربية اليوم

تراجع كبير لأسعار الذهب في الدول العربية اليوم
تراجع كبير لأسعار الذهب في الدول العربية اليوم
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في عدد من الدول العربية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، لتواصل موجة الانخفاض التي بدأت منذ بداية الأسبوع، حيث فقد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه في السعودية والإمارات والكويت وقطر، تزامناً مع تراجع الأسعار العالمية للذهب. 

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق العربية، انخفاضات متفاوتة مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، فيما اتسعت الخسائر عند المقارنة بمستويات يوم أول أمس الإثنين.

أسعار الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 440.89 ريال سعودي مقابل 448.80 ريال أمس، ليتراجع بنحو 7.91 ريال خلال 24 ساعة، 

كما انخفض مقارنة بسعر الإثنين البالغ 457.85 ريال تقريبًا، بخسائر تتجاوز 16.9 ريال خلال 48 ساعة فقط.

وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

  • عيار 24: 503.87 ريال
  • عيار 21: 440.89 ريال
  • عيار 18: 377.90 ريال
  • الجنيه الذهب: 3527 ريال
سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في الإمارات

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات إلى 431.34 درهم إماراتي مقابل 439.08 درهم أمس، بانخفاض قدره 7.74 درهم، 

فيما بلغت الخسائر منذ الإثنين نحو 11.36 درهم.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

  • عيار 24: 492.96 درهم
  • عيار 21: 431.34 درهم
  • عيار 18: 369.72 درهم
  • الجنيه الذهب: 3451 درهمًا

أسعار الذهب في الكويت

كما هبط سعر الذهب عيار 21 اليوم في دولة الكويت إلى 36.32 دينار كويتي مقابل 36.97 دينار أمس، متراجعًا بنحو 0.65 دينار، 

فيما بلغت الخسائر منذ الإثنين حوالي 1.31 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي :

  • عيار 24: 41.50 دينار
  • عيار 21: 36.32 دينار
  • عيار 18: 31.13 دينار
  • الجنيه الذهب: 290.53 دينار
اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب في قطر

واصل الذهب تراجعه في السوق القطرية، ليسجل عيار 21 نحو 426.53 ريال قطري مقابل 434.90 ريال أمس، بانخفاض قدره 8.37 ريال خلال يوم واحد، بينما بلغت الخسائر منذ الإثنين نحو 16.17 ريال.

وجاءت أسعار الذهب في قطر اليوم كالتالي:

  • عيار 24: 487.46 ريال
  • عيار 21: 426.53 ريال
  • عيار 18: 365.60 ريال
  • الجنيه الذهب: 3412 ريالًا.
سعر الذهب في مصر

ويُظهر أداء الذهب في الدول العربية الأربع استمرار الضغوط على المعدن الأصفر خلال الأسبوع الجاري، مع تسجيل تراجعات يومية متتالية انعكست على مختلف الأعيرة والجنيهات الذهبية، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب في مصر وعالمياً.

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