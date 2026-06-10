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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ماذا يحدث للذهب؟ خسائر جديدة وتوقعات حذرة للأسواق

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم عالمياً
تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم عالمياً
رانيا أيمن

انخفض الذهب بأكثر من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء ليسجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين، بعد أن بدد تجدد المواجهة ‌العسكرية في الشرق الأوسط آمال التوصل قريبا إلى تسوية لإنهاء الحرب، وفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4172.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، ليلامس أدنى مستوى منذ 23 مارس، وفقاً لرويترز.

الذهب يسجل أدنى مستوياته في 11 أسبوعا مع تراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس 2.1 بالمئة إلى 4195.60 دولار.

وقال لقمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث في (إف.إكس.تي.إم) "لا يزال الذهب ضحية لتزايد مخاطر التضخم رغم أن التوتر الجيوسياسي يغذي العزوف عن المخاطرة.

وأدى تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران فعليا إلى تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين ردا على ضربات أمريكية على أهداف إيرانية في ‌محيط ⁠مضيق هرمز.

وهبط الذهب بأكثر من 20 بالمئة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير شباط. وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط مما أدى لمخاوف من التضخم ورفع أسعار الفائدة. ويعتبر الذهب عادة أداة للتحوط من ⁠التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر سلبا على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المستهلكين في وقت لاحق اليوم الأربعاء ⁠وقراءة مؤشر أسعار المنتجين غدا الخميس لتقييم وضع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعد أن عزز تقرير قوي ⁠للوظائف الأسبوع الماضي رهانات رفع أسعار الفائدة.

الذهب يستقر مع ترقب تطورات مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 63.99 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1673.97 دولار، ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1217 دولارا.

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