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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على شخص تعدى على زوجته بسلاح أبيض في الغربية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب حال سيرها بأحد الشوارع بالغربية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 /الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور من إحدى المستشفيات باستقبالها (ربة منزل "مصابة بخدوش متفرقة" - مقيمة بدائرة المركز) وبسؤالها تضررت من زوجها (مقيم بذات الدائرة) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتها المنوه عنها لوجود خلافات زوجية بينهما.


أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (الأداة المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيدة

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