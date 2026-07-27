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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة عطا تنتهي من تسجيل «يا ويلتي» وتستعد لطرحها الأسبوع المقبل

بسمة عطا
بسمة عطا
محمد سعيد

انتهت المطربة بسمة عطا من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية التى تحمل عنوان «يا ويلتي»، ومن المقرر طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير ال «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الإجتماعي يوم 1 أغسطس المقبل، ولاسيما، بالتزامن مع إطلاق حملة دعائية مكثفة لها، وذلك في إطار الخطة التسويقية للوصول بها إلى أكبر شريحة من الجمهور داخل مصر والوطن العربي.

أغنية يا ويلتي

وأكدت بسمة عطا بأنها تتعاون في أغنية «يا ويلتي» مع نخبة من أبرز صناع الأغأغنية «يا ويلتينية، إذ تحمل كلمات عليم، وألحان محمد يحيى، وتوزيع حاتم محسن، مشيره، بأنها تراهن مع فريق العمل على تقديم أغنية تحمل طابعًا موسيقيًا عصريًا، تجمع بين الإحساس والإيقاع الحديث، بما يتناسب مع ذوق الجمهور.

واضافت بسمة بأن يأتي هذا التعاون استكمالًا لسلسلة الأعمال التي جمعتها مع المنتج مصطفى إسماعيل خلال الفترة المنصرمة، وذلك بعد طرح أغنيتي «شارياه وشاريني» و«شكلي وقعت»، واللتين حققتا تفاعلًا ملحوظًا عبر المنصات الرقمية، وأسهمتا في تقديم بسمة بشكل مختلف، من خلال اختيارات غنائية متنوعة.

وأعربت بسمة عطا عن سعادتها بالعمل مع المنتج مصطفى إسماعيل، مؤكدة على أن التعاون بينهما يعتمد على رؤية فنية واضحة تهدف إلى تقديم أعمال تليق بالجمهور.

واستكملت بسمة حديثها بأن: "مصطفى إسماعيل يمتلك رؤية فنية مميزة، ويحرص دائمًا على الإهتمام بأدق تفاصيل العمل، بداية من إختيار الأغنية وحتى خروجها بالشكل الذي يليق بالجمهور. 

واستطردت، بأنها تعتبره من أكثر المنتجين الداعمين للمواهب، لأنه يؤمن بالأصوات الشابة ويمنحها الفرصة لتقديم أفضل ما لديها".

واختتمت بسمة حديثها: بأن "أغنية «يا ويلتي» من الأعمال القريبة إلى قلبي، وسعدت جدًا بالتعاون مع الشاعر عليم، والملحن محمد يحيى، والموزع حاتم محسن، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، لأنها تحمل مجهودًا كبيرًا من جميع فريق العمل".

بسمة عطا المطربة بسمة عطا أغنية يا ويلتي أغاني بسمة عطا

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