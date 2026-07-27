نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

نيلي كريم

وارتدت نيللي كريم "كورسيه" باللون البني مع بنطال جينز، واعتمدت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها، مع ترك شعرها منسدلًا، بينما التقطت الصورة في أجواء ليلية أظهرت إطلالتها بشكل لافت.

ويأتي هذا الظهور بالتزامن مع استمرار تفاعل نيللي كريم مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحرص على مشاركة متابعيها بلقطات من يومياتها وإطلالاتها المختلفة.