الأعلى للثقافة يعلن اكتمال النصاب القانوني للتصويت على جوائز الدولة لعام 2026

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أشرف العزازي، اكتمال النصاب القانوني لاجتماع المجلس، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة وجميع الأعضاء للتصويت على جوائز الدولة لعام 2026.

وبدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ويُعقد الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الأعلى للثقافة المعيّنين بصفتهم الشخصية، إلى جانب الأعضاء بحكم مناصبهم، ومن بينهم وزراء السياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، منها: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس الأعلى للجامعات، والنقابات الفنية، فضلًا عن رؤساء الهيئات والقطاعات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة.

وينقسم الاجتماع إلى جزأين؛ يبدأ الأول بحضور جميع الأعضاء، سواء بحكم مناصبهم أو بصفتهم الشخصية، لمناقشة الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، فيما يُخصص الجزء الثاني للتصويت على جوائز الدولة، ويقتصر حضوره على الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وفقًا لقانون الجوائز.

وتبدأ جلسة منح الجوائز بالنظر في اعتماد قوائم الترشيحات لجوائز الدولة التشجيعية للشباب دون سن الأربعين، والتي تتضمن 32 جائزة، تبلغ قيمة كل منها 50 ألف جنيه، بواقع 8 جوائز في مجال الفنون، و8 جوائز في مجال الآداب، و8 جوائز في مجال العلوم الاجتماعية، و8 جوائز في مجالي العلوم الاقتصادية والقانونية.

وشملت القوائم القصيرة المعتمدة للمرشحين لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب، إلى جانب المرشحين لجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق في مجالاتها الثلاثة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

في جائزة النيل للمبدعين المصريين، في فرع الفنون، ضمت القائمة القصيرة الفنان فاروق عبد العزيز حسني رجب (فاروق حسني)، والأستاذ الدكتور محمد شاكر محمد عبد الخالق عبد الله بدور (محمد شاكر).

وفي فرع الآداب، شملت القائمة القصيرة الشاعر محمد محمد الشهاوي (محمد الشهاوي)، وأ.د. يوسف حسن نوفل (يوسف نوفل).

أما في فرع العلوم الاجتماعية، فضمت القائمة القصيرة أ.د. أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن (أحمد يوسف)، وأ.د. ممدوح محمد جاد الدماطي (ممدوح الدماطي).

وفي جائزة النيل للمبدعين العرب، ضمت القائمة القصيرة أ.د. علي جعفر العلاق، والفنان يوسف أحمد محمد إبراهيم الحميد (يوسف أحمد).

أما جوائز الدولة التقديرية لعام 2026، في فرع الفنون، ضمت القائمة القصيرة كلًا من: أ.د. أحمد فؤاد حسن علي مهدي (أحمد فؤاد حسن)، وأ.د. السيد محمد السيد عبده (السيد عبده سليم)، وأ.د. محمد حامد عبد الحميد أبو الخير (محمد أبو الخير)، وأ.د. محمد السيد السيد العالوي (محمد العالوي)، والفنان محمد محمود محمد صبح (محمد صبحي)، والخطاط مسعد مصطفى محمد خضير (خضير البورسعيدي).

وفي فرع الآداب، ضمت القائمة القصيرة الكاتب أحمد محمد فضل شبلول (أحمد فضل شبلول)، والأديب جار النبي السيد محمد الحلو (جار النبي الحلو)، والكاتب درويش حنفي درويش بخيت (درويش الأسيوطي)، والكاتب شعبان يوسف حسن محمود (شعبان يوسف)، وأ.د. ماري تريز فلتاؤوس عبد المسيح (ماري تريز عبد المسيح)، وأ.د. محمد نجيب أحمد محمود التلاوي (محمد نجيب التلاوي).

وفي فرع العلوم الاجتماعية، ضمت القائمة القصيرة أ.د. ابتسام إبراهيم عبد المقصود الجعفراوي (ابتسام الجعفراوي)، وأ.د. أنور حامد أحمد مغيث (أنور مغيث)، وأ.د. عاطف منصور محمد رمضان (عاطف منصور)، وأ.د. عصام محمد أحمد الزناتي (عصام الزناتي)، وأ.د. ليلى محمد عبد المجيد إبراهيم (ليلى عبد المجيد)، وأ.د. محمد صفي الدين محمد خربوش (صفي الدين خربوش).

وضمت القائمة القصيرة في فرع الفنون: أحمد عبد الجليل عبد الله عيسى (أحمد عبد الجليل)، وأ.د. سيف الإسلام سالم عامر عامر صقر (سيف الإسلام صقر)، وأ.د. عاطف محمد محمد عوض (عاطف عوض)، وأ.د. مايسة عبد الغني حسن عايد (مايسة عبد الغني).

وفي فرع الآداب، ضمت القائمة القصيرة جميل محمود عبد الرحمن عيسى (جميل عبد الرحمن)، وسعيد محمد موسى أحمد (سعيد نوح)، وأ.د. شيرين سعد محمد أبو النجا (شيرين أبو النجا)، ومحمد عبد الحافظ عبد الحميد ناصف (محمد عبد الحافظ ناصف).

أما في فرع العلوم الاجتماعية، فضمت القائمة القصيرة أ.د. أحمد محمد حسين القناوي السيد (أحمد القناوي)، وأ.د. السيد العربي حسن حسني محمد العشري (السيد العربي)، وأ.د. رباب عبد الرحمن هاشم خليفة، وأ.د. عبد السلام علي نوير منصور (عبد السلام نوير)، وأ.د. فايزة أحمد الحسيني مجاهد (فايزة الحسيني)، وأ.د. منى علي الحديدي السيد (منى الحديدي).

ومن المقرر أن تُعرض هذه القوائم على المجلس الأعلى للثقافة للتصويت واختيار الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026، وذلك وفقًا لنتائج أعمال لجان الفحص والتحكيم المختصة.