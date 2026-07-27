سمية الخشاب في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها أحدث ظهور لها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها بإطلالة كاجوال أمام سيارة كلاسيكية، وعلقت عليها قائلة: "مساء الروقان".

سمية الخشاب

وحرصت سمية الخشاب على الظهور بإطلالة بسيطة وعصرية، مرتدية جاكيت باللون الأخضر الفاتح مع بنطال رياضي وحذاء رياضي، بينما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية، في أجواء عكست حالة من الهدوء والاسترخاء.

يُذكر أن سمية الخشاب تواصل نشاطها الفني، وتحرص على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال مشاركة أحدث صورها وإطلالاتها، إلى جانب استعدادها للإعلان عن أعمالها الفنية الجديدة خلال الفترة المقبلة.