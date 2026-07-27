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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونج كونج

محمد عامر
محمد عامر
عبدالله هشام

فاز محمد عامر ببرونزية منافسات سلاح السيف رجال، ببطولة العالم للكبار التي تستضيفها هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

واحرز عامر الميدالية البرونزية بعد خسارته في مباراة نصف النهائي من لاعب كوريا جيونجدونج دو بنتيجة 15-12.

وكان عامر قد ضمن اولى ميداليات مصر بالبطولة بعد تأهله لنصف النهائي عقب فوزه في ربع النهائي على لاعب المجر أرون زلاجي بنتيجة 15-13.

وكان عامر قد افتتح مشواره في البطولة من دور المجموعات بتحقيق ٤ انتصارات وخسارتين، ثم فاز في دور ال 128 التمهيدي على لاعب سنغافورة بنتيجة 15-4، وبعدها حقق الفوز في دور ال 64 التمهيدي على لاعب أذربيجان بنتيجة 15-13.


وبدأ عامر مشواره في الأدوار الرئيسية محققا الفوز على لاعب المجر رابب كريستان بنتيجة 15-11، ثم تغلب في دور ال 32 على لاعب كوريا هيجون هوانج بنتيجة 15-5، وفي دور ال 16 حقق الفوز على لاعب إيران علي باكدمان بنتيجة 15-6.

واستمر عامر في الانتصارات ليضمن ميدالية عقب فوزه على المجري أرون زلاجي بنتيجة 15-14 في دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي عامر مع لاعب كوريا جيونجدونج دو في نصف النهائي في تمام الساعة الثانية وعشر دقايق ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويمثل منتخب سلاح السيف في منافسات الرجال كل من زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز، أحمد هشام، فيما يمثل منتخب السيدات كل من نجوى نوفل، العنود حجازي، ريناد الدكش.

ويتولى أندريا كوستا القيادة الفنية لمنتخب سلاح السيف.

ويرأس بعثة منتخب مصر الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ويرافقه الدكتور أيمن غنيم مدير منتخبات السلاح في الاتحاد المصري كمدير إداري للبعثة، والدكتور مجدي الصباغ طبيبًا للبعثة، إلى جانب الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف للعلاج الطبيعي.

كما يرافق  البعثة الدكتور أحمد سمير  نائب رئيس الاتحاد المصري بدعوة من الاتحاد الدولى لحضور اجتماعات لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للسلاح  بصفته رئيساً للجنة العليا للحكام بالاتحاد الإفريقي وايضاً حضور اجتماعات ال safe sport للجنة الأولمبية الدولية المقامة على هامش بطولة العالم.

محمد عامر سلاح السيف رجال بطولة العالم للكبار منتخب مصر بطولة السلاح

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