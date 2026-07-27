أحمد سعد يشعل المسرح الجنوبي في جرش بحفل استثنائي ويحقق أحد أحلامه أمام جمهور الدورة الأربعين

في ليلة استثنائية اتسمت بالحيوية والطاقة، خطف النجم أحمد سعد أنظار الآلاف من محبيه خلال أول مشاركة له في مهرجان جرش للثقافة والفنون، ضمن فعاليات دورته الأربعين، حيث أحيا حفلاً غنائياً على المسرح الجنوبي وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت استمر منذ اللحظات الأولى وحتى إسدال الستار على الأمسية.

وشهد المسرح الجنوبي أجواء احتفالية مميزة، إذ استقبل الجمهور الفنان أحمد سعد بحفاوة كبيرة، مع تصفيق وهتافات ملأت مدرجات المسرح، في ليلة حملت الكثير من مشاعر الفرح والحماس، وأكدت المكانة التي يحظى بها الفنان لدى جمهوره في الأردن والوطن العربي.

وافتتح سعد حفله بأغنية "الملوك"، التي رافقتها المؤثرات البصرية والمفرقعات النارية، لتضفي على المسرح أجواء احتفالية مبهرة، فيما ردد الجمهور كلمات الأغنية بصوت واحد، معلناً انطلاق واحدة من أبرز سهرات المهرجان.

وفي أول حديث له مع جمهور جرش، عبّر أحمد سعد عن سعادته الكبيرة بوجوده على مسرح المهرجان، مؤكداً أن الوقوف على خشبته كان أحد أحلامه التي طالما تمنى تحقيقها، وقال: "مساء الخير على الناس الحلوة... الدنيا كلها بتتكلم عن جرش وجمهور جرش، وحلم من أحلام حياتي إني أقف على هذا المسرح، والنهاردة حققت واحداً من أكبر أحلامي".

واستكمل سعد حفله بتقديم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي ردد الأغاني عن ظهر قلب، وكانت أغنية "اليوم الحلو ده" من أبرز محطات الأمسية، قبل أن يعبّر عن إعجابه الكبير بالجمهور الأردني قائلاً: "إيه الأردن الحلوة دي".

ومع كل أغنية جديدة، كانت مدرجات المسرح تزداد حماساً، حيث قدّم سعد باقة من الأغنيات التي حققت نجاحاً واسعاً، من بينها "وسع وسع"، و"سايرينا يا دنيا"، ولم يكتفِ بالغناء، بل شارك الجمهور أجواء المرح من خلال تعليمهم الرقصة الخاصة بالأغنية، الأمر الذي زاد من تفاعل الحضور وأضفى أجواء احتفالية على الحفل.

كما قدّم النجم أحمد سعد أغنية "قادر أكمل"، التي حملت طابعاً عاطفياً، قبل أن ينتقل إلى أداء أغنية "ها حبيبي" للفنان كاظم الساهر، في لحظة غلبت عليها مشاعر الحب والحنين، ونالت إعجاب الجمهور الذي شاركه الغناء.

ولم تغب روح الدعابة عن الحفل، إذ حرص أحمد سعد على مداعبة الجمهور بين الفقرة والأخرى، مقدماً عدداً من أغنياته الشهيرة مثل "مكسرات"، و"كوتي"، و"أخويا"، التي أهداها للأصدقاء الأوفياء، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال الأمسية، ردد الجمهور هتاف "بص شوف أحمد بيعمل إيه"، ليرد سعد مازحاً: "والله إنتوا كده بتعلوا النرجسية فيا"، في موقف طريف عكس العلاقة العفوية التي جمعته بجمهوره طوال الحفل.

واستمر الحماس مع أداء أغنية "طيبة تاني لأ"، التي رددها الجمهور بحماس كبير، كما حرص سعد على توجيه التحية للأطفال الحاضرين، مقدماً لهم أغنية "العيد اليوم هو عيدي"، في لفتة لاقت استحسان العائلات التي حضرت الحفل.

وتواصلت الأمسية مع مجموعة من أبرز أغانيه، من بينها "اختياراتي"، و"يا ليالي"، و"تاني"، و"نغزة"، التي صنعت حالة من الفرح والتفاعل بين الجمهور، الذي لم يتوقف عن الغناء والرقص طوال الحفل.

ومع نهاية السهرة، استجاب أحمد سعد لرغبة الجمهور بإعادة أداء أغنية "وسع وسع"، قبل أن يختتم حفله بأغنية "اليوم الحلو ده"، موجهاً الشكر لجمهور مهرجان جرش على حفاوة الاستقبال والتفاعل الكبير، مؤكداً أن هذه الليلة ستظل واحدة من أجمل المحطات في مسيرته الفنية، وأن لقاءه الأول بجمهور جرش سيبقى ذكرى