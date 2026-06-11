12 صاروخاً باليستياً.. إيران تعلن استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الخميس، أنه نفذ هجوماً صاروخياً استهدف ما وصفه بوجود طائرات أميركية داخل قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مؤكداً إطلاق 12 صاروخاً باليستياً باتجاه القاعدة في إطار الرد على العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة ضد إيران.

ووفقاً لبيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، فإن العملية استهدفت أصولاً عسكرية أميركية داخل القاعدة الواقعة شرق الأردن، والتي تُعد من أبرز المنشآت الجوية العسكرية في المملكة. ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن حجم الأضرار أو النتائج الميدانية للهجوم.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من القوات المسلحة الأردنية أو وزارة الدفاع الأميركية يؤكد وقوع الهجوم أو يوضح طبيعة الأوضاع داخل القاعدة. كما لم تعلن أي جهة رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية مرتبطة بالادعاءات الإيرانية.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل تصعيد عسكري متسارع بين واشنطن وطهران، بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ ضربات ضد أهداف داخل إيران، قالت إنها استهدفت قدرات عسكرية وأنظمة دفاع جوي ومراقبة. فيما أكدت طهران مراراً أنها سترد على أي هجمات تستهدف أراضيها أو مصالحها الاستراتيجية.

وتُعد قاعدة الأزرق الجوية موقعاً عسكرياً مهماً يُستخدم في عدد من المهام الدفاعية والتدريبات المشتركة، كما استضافت خلال السنوات الماضية قوات وطائرات تابعة لدول حليفة للولايات المتحدة ضمن عمليات إقليمية مختلفة.