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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي سليم تخطف الأنظار ورشاقتها عبر انستجرام .. شاهد

مي سليم
مي سليم
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة مي سليم صورا في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

مي سليم 

وظهرت مي سليم من الجيم، برشاقة ملحوظة وخطفت الأنظار بإطلالة رياضية ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

وتتميز مي سليم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد مي سليم ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

مي سليم ميس حمدان نجوم الفن

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