لأول مرة بتاريخ السينما العربية.. "7DOGS" يعرض في 22 دولة حول العالم

يواصل فيلم "7DOGS" تحقيق إنجازات غير مسبوقة على مستوى السينما العربية، بعدما أُعلن عن انطلاق عرضه في 22 دولة حول العالم خلال شهر يونيو الجاري، في خطوة تاريخية تعكس حجم المشروع وطموحه للوصول إلى جمهور عالمي واسع.

ويُعد هذا الانتشار الدولي واحدًا من أوسع عمليات التوزيع التي يشهدها فيلم عربي، حيث ينطلق "7DOGS" في أسواق رئيسية تمتد عبر أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا وأوقيانوسيا، ليصل إلى جمهور جديد في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل قائمة الدول التي يستعد الفيلم للعرض فيها: أستراليا، نيوزيلندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، النمسا، أيرلندا، اليونان، الدنمارك، السويد، النرويج، فنلندا، بولندا، تركيا، الصين، باكستان والهند، إلى جانب عدد من الدول العربية التي تشهد عرض الفيلم بالتزامن مع انطلاقته العالمية.

ويأتي هذا التوسع الكبير تأكيدًا على المكانة التي بات يحظى بها الفيلم على الساحة الدولية، باعتباره أحد أضخم الإنتاجات السينمائية العربية، حيث يجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز في تجربة أكشن استثنائية، تحت إدارة المخرجين العالميين عادل العربي وبلال فلاح.

انتشار فيلم 7 Dogs

ويعكس الانتشار العالمي لفيلم "7DOGS" حجم الرهان على العمل وقدرته على مخاطبة جمهور متعدد الثقافات، في ظل إنتاج ضخم ومواصفات فنية عالمية تضعه ضمن أبرز المشاريع السينمائية العربية خلال السنوات الأخيرة.

ومع استمرار إضافة أسواق جديدة إلى خريطة عرضه الدولية، يواصل "7DOGS" كتابة فصل جديد في مسيرة السينما العربية، مؤكدًا أن الإنتاجات العربية أصبحت قادرة على المنافسة والوصول إلى شاشات العرض حول العالم بصورة غير مسبوقة.

"7DOGS".. رحلة عالمية تبدأ من العالم العربي وتصل إلى 22 دولة حول العالم، في إنجاز جديد يرسخ حضور السينما العربية على الساحة الدولية.