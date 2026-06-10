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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دنيا سمير غانم.. سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
سعيد فراج   -  
تصوير كيرلس صلاح

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في مصر اليوم تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرةً للنوايا الحسنة، وذلك بمناسبة مرور عشرة أعوام على شراكتها مع يونيسف في تعزيز حقوق الأطفال ورفاههم في مصر وفي أنحاء المنطقة.


ومنذ بداية عملها مع يونيسف في عام 2015، سخّرت دنيا سمير غانم صوتها ومنصاتها لمناصرة حقوق الأطفال، ورفع الوعي بالقضايا التي تؤثر في الأطفال والنشء، وحشد الدعم للأطفال والأسر الأكثر احتياجًا.
فعلى مدى السنوات العشر الماضية، دافعت دنيا سمير غانم عن قضايا حماية الأطفال، وتغذيتهم، وتمكين الفتيات، ومشاركة الأطفال، كما دعمت جهود جمع التبرعات لصالح الأطفال المتضررين من الأزمات في مختلف أنحاء المنطقة.


وستركز الشراكة المتجددة على أولويتين أساسيتين: تحسين تغذية الأطفال، وتمكين الفتيات من التعلّم والمشاركة وتحقيق كامل إمكاناتهن. فمن خلال صوتها وتأثيرها، ستواصل دنيا الإسهام في رفع الوعي بهذه القضايا وحشد الدعم من أجل الأطفال.


وقد جرى الإعلان عن تجديد الشراكة خلال فعالية رفيعة المستوى حضرها ممثلون عن الحكومة، ورؤساء المجالس القومية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وشركاء التنمية، وممثلو وسائل الإعلام، والأطفال.


وكان الأطفال في صميم هذه الفعالية، حيث عبروا عن القضايا والحقوق التي تمثل أولوية بالنسبة لهم، وتفاعلوا مباشرةً مع دنيا، بما يؤكد أهمية الاستماع إلى أصوات الأطفال وإيصالها إلى نطاق أوسع.


ومن جانبها قالت ناتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر: "لا تتشكل ملامح مستقبل الأطفال من خلال السياسات والبرامج فحسب، بل أيضًا من خلال الأصوات التي تلهم الناس للاهتمام والمبادرة بالعمل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، كانت دنيا سمير غانم واحدة من هذه الأصوات، ونحن فخورون بمواصلة هذه الشراكة من أجل الأطفال."


وفي تأكيدٍ على التزامها تجاه الأطفال، قالت دنيا سمير غانم، سفيرة النوايا الحسنة ليونيسف في مصر: "إلى كل طفل في مصر، وفي منطقتنا العربية، وفي كل مكان: أنا إلى جانبكم، وسيبقى صوتي صدىً لأصواتكم وأحلامكم وطموحاتكم."


واختُتمت الفعالية بالتوقيع الرسمي على اتفاقية تجديد تعيين الفنانة دنيا سمير غانم سفيرةً النوايا الحسنة ليونيسف في مصر، تأكيدًا للالتزام المشترك بمواصلة تعزيز حقوق الأطفال في مصر وخارجها.


نبذة عن يونيسف

تعمل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بعضٍ من أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال والنشء الأكثر حرمانًا، وحماية حقوق كل طفل في كل مكان. ومن خلال عملها في أكثر من 190 بلدًا وإقليمًا، تبذل يونيسف كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال على البقاء والنماء وتحقيق كامل إمكاناتهم.

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