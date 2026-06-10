خرجت من بيت كله حب.. دنيا سمير غانم تكشف سر حبها للأطفال| خاص

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن تفاصيل تجديد تعيينها سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف في مصر، اليوم الأربعاء 10 يونيو.

وقالت دنيا سمير غانم، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، إنها تحب الأطفال من قيل أن تنجب ابنتها كايلا، لأنها خرجت من بيت كله حب، وأن والديها الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز أورثوها الحب وتعلمت منهم أن تحب الأطفال والجميع.

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه العام الماضي 2025.

تدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.



