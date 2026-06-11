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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكويت تعلن إغلاق أجواءها مؤقتاً وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة

الكويت - علم
الكويت - علم
محمود نوفل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الكويت عن إغلاق الأجواء الكويتية مؤقتاً بدءا من الساعه ٤:٥٠  صباح اليوم الخميس وتحويل الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة وفقاً للاتفاقيات والإجراءات المعتمدة.

ووفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للطيران فإن ذلك يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى المحافظة على سلامة وأمن الملاحة الجوية والمسافرين.

وذكر البيان الكويتي قائلا : يأتي هذا الإجراء نظراً لتعرض دولة الكويت لاعتداءات إيرانيه آثمة ، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر محتملة على حركة الطيران المدني في المنطقة.

وشددت الهيئة على متابعتها للتطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة في دولة الكويت، لافتة إلى أنه سيتم إعادة فتح الأجواء واستئناف الحركة الجوية فور التأكد من انتهاء الحالة وزوال أسباب الخطر، وبناءً على تقييم الجهات المعنية المختصة.

كما أهابت الهيئة بجميع المسافرين وشركات الطيران متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عنها والالتزام بالتعليمات والإرشادات ذات الصلة.

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