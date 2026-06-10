"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

قررت النقابة العامة للمحامين، إحالة إحدى المحاميات تدعى نسمة الخطيب، لجلسة تحقيق عاجل الإثنين المقبل 15 يونيو تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة التأديبية.

طالبت بتقنين أوضاع العاهرات والبغايا في مصر وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية

ويأتي ذلك بسبب مطالبتها بتقنين أوضاع العاهرات والبغايا في مصر وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية.

وجاء قرار النقابة العامة للمحامين بعد موجة انتقادات واسعة أعقبت منشورًا منسوبًا إلى نسمة الخطيب، تناولت فيه رؤية متعلقة بتقنين أوضاع فئات ترتبط بممارسات محظورة قانونًا ومحل رفض مجتمعي واسع.

كيف تتعامل نقابة المحامين مع الوقائع التي تصدر عن المحامي؟

وتتعامل النقابة مع الواقعة من زاوية مهنية وتأديبية، باعتبار أن ما يصدر عن المحامي في المجال العام قد يخضع للتقييم إذا رأت النقابة أنه يمس قواعد المهنة أو صورتها أو الضوابط المنظمة لسلوك أعضائها.

يذكر أن القرار الحالي لا يمثل حكمًا نهائيًا، بل إجراءً داخل المسار النقابي، يتم خلاله الاستماع إلى ما يُعرض من وقائع ودفوع، قبل تحديد الموقف التأديبي النهائي وفق اللوائح والقواعد المعمول بها.