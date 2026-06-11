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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين

صواريخ ايرانية
صواريخ ايرانية
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الخميس، أنه استهدف قواعد عسكرية أميركية في كل من الكويت والبحرين، في خطوة تمثل تصعيداً جديداً في المواجهة المتفاقمة بين إيران والولايات المتحدة عقب الضربات الأميركية الأخيرة داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن بيان للحرس الثوري إن الهجمات جاءت رداً على العمليات العسكرية الأميركية التي استهدفت مواقع ومنشآت داخل إيران خلال الساعات الماضية. ولم يحدد البيان طبيعة الأسلحة المستخدمة أو حجم الأهداف التي تعرضت للاستهداف، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو نتائج العمليات.

وفي المقابل، لم تصدر السلطات الكويتية أو البحرينية حتى الآن بيانات رسمية تؤكد وقوع هجمات على قواعد أو منشآت عسكرية داخل أراضيهما. كما لم تعلن وزارة الدفاع الأميركية أو القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) تعرض أي من قواعدها في البلدين لهجمات أو أضرار حتى وقت إعداد هذا التقرير.

ويأتي الإعلان الإيراني في ظل تصاعد غير مسبوق للتوتر العسكري في المنطقة، بعدما أعلنت واشنطن تنفيذ غارات استهدفت قدرات عسكرية إيرانية، قالت إنها تشكل تهديداً لقواتها ولممرات الملاحة الدولية. في حين تؤكد طهران أن ردها يأتي في إطار الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وتستضيف كل من الكويت والبحرين منشآت وقواعد عسكرية أميركية ذات أهمية استراتيجية، حيث تعد البحرين مقراً لـ الأسطول الخامس الأمريكي، فيما تحتضن الكويت عدداً من القواعد التي تستخدمها القوات الأميركية في عملياتها الإقليمية.

الحرس الثوري الإيراني قواعد عسكرية أميركية البحرين الكويت إيران

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