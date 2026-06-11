بداية المونديال.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 11-6-2026 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 11 يونيو 2026 منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وسط ترقب جماهيري واسع لمتابعة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وتستضيف النهائيات ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في حدث عالمي يجمع نخبة المنتخبات من مختلف القارات.

وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى المباراة الافتتاحية التي تجمع منتخب المكسيك بنظيره منتخب جنوب أفريقيا، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين مع انطلاق مشوارهما في البطولة. كما تشهد الساعات الأولى من صباح الجمعة مباراة أخرى تجمع كوريا الجنوبية والتشيك ضمن منافسات دور المجموعات.

مواعيد أبرز مباريات اليوم

* المكسيك أمام جنوب أفريقيا، الساعة العاشرة مساءً.

* كوريا الجنوبية أمام التشيك، الساعة الخامسة فجر الجمعة.

نسخة تاريخية بنظام جديد

تشهد بطولة كأس العالم 2026 العديد من التغييرات غير المسبوقة، أبرزها زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ما يمنح فرصًا أكبر لتمثيل مختلف القارات ويزيد من قوة المنافسة والإثارة.

وتستمر البطولة لمدة 40 يومًا، وتشهد إقامة 104 مباريات، وهو الرقم الأكبر منذ انطلاق كأس العالم. وتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ32.

كما تضمن اللائحة الجديدة تأهل أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات، وفقًا لعدد النقاط ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، ليكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.

طريق المنافسة حتى النهائي

تنطلق مرحلة خروج المغلوب بداية من 28 يونيو بمشاركة 32 منتخبًا، حيث تبدأ المنافسات من دور الـ32 ثم دور الـ16، يليها الدور ربع النهائي ونصف النهائي، وصولًا إلى المباراة النهائية التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر أن يُسدل الستار على البطولة يوم 19 يوليو 2026 بإقامة المباراة النهائية على ملعب ميت لايف بولاية نيوجيرسي الأمريكية، في ختام نسخة استثنائية يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة وتنافسًا عبر التاريخ.