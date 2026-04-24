أسماء جلال تمازح جمهورها بمشاركتها في فيلم مايكل جاكسون.. تفاصيل

باسنتي ناجي

تصدرت الفنانة أسماء جلال مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن داعبت جمهورها ، مدعية مشاركتها فى فيلم "مايكل"  الذى يتناول السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وشاركت أسماء عبر حساباتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال خاصية الاستوري بوستر العمل، معلقة: «انتظروا فيلمى الجديد».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، قبل أن يتضح أنها تداعب الجمهور . 

وأفاد مكتب الفنانة أسماء جلال أنه عقب متابعة حلقة من برنامج ترفيهي عُرض خلال شهر رمضان، تم تفريغ الحلقة بالكامل ومراجعتها قانونيًا وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للإعلام.

وكشف الفحص أن الحلقة تضمنت عبارات سب وإهانات شخصية متكررة، وتعليقات ذات طابع تنمري وإيحاءات جنـ سية مرتبطة بالجسد، وطرح أسئلة عن الحياة الخاصة تحت ضغط نفسي ومعنوي، بما يخرج عن نطاق المزاح الترفيهي ويشكل أركان أفعال يعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا لما ورد في عريضة البلاغ المقدمة للنائب العام.

وعلى ضوء ذلك، تقدم المكتب ببلاغ قُيد برقم طلب 20009 وعريضة رقم 1576794، وقرر النائب العام إحالة البلاغ إلى النيابة المختصة بمدينة السادس من أكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المكتب أن الموافقة على المشاركة في برنامج مفاجآت أو مقالب لا تعني الموافقة على الإهانة أو التنمر أو المساس بالكرامة أو السمعة، وأن أي إقرار بعدم التقاضي لا يمتد للأفعال التي يجرمها القانون ولا يمنع تحريك الدعوى الجنائية.

وشددت الفنانة على احترامها الكامل للأعمال الترفيهية وصناع الإعلام، مؤكدة أن اللجوء للإجراءات القانونية يهدف إلى حماية الحدود المهنية والإنسانية في العمل الإعلامي، دون المساس بالعمل الفني أو القناة أو جهة الإنتاج، وإنما فيما ورد بالحلقة محل الفحص.

