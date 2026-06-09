الصحة تشن حربا على "أدعياء الطب" وتغلق 12 ألف منشأة مخالفة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إن الدولة تواصل جهودها لحماية المواطنين من ممارسات "أدعياء الطب" الذين يستغلون الحالات غير الواضحة طبيًا مثل مشكلات العقم والتخسيس، مشيرًا إلى أن التعامل معهم يتركز في هذه المناطق الرمادية وليس في الحالات الطبية الطارئة الواضحة.

غلق 12 ألف منشأة مخالفة

وأشار عبد الغفار - خلال تصريحات تليفزيونية - إلى وجود نحو 124 ألف منشأة طبية خاصة مرخصة في مصر، تشمل عيادات ومعامل ومستشفيات ومراكز طبية وأشعة، مضيفًا أن الوزارة نفذت أكثر من 174 ألف حملة تفتيش خلال عام 2025، أسفرت هذه الجولات عن صدور 12,007 قرارات غلق لمنشآت مخالفة، بالإضافة إلى توجيه 28,000 إنذار لتصحيح الأخطاء، موضحًا أن الهدف ليس الغلق في حد ذاته بل الحفاظ على الصحة العامة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من انتشار معلومات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا التنسيق مع الجهات المختصة لضبط المحتوى الطبي غير الموثوق.