الصحة: تكثيف الرقابة لمواجهة الدجل الطبي وضبط المنشآت المخالفة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الدولة تواصل جهودها لحماية المواطنين من ممارسات “أدعياء الطب” الذين يستغلون الحالات غير الواضحة طبياً مثل مشكلات العقم والتخسيس، مشيراً إلى أن التعامل معهم يتركز في هذه المناطق الرمادية وليس في الحالات الطبية الطارئة الواضحة.

وقال حسام عبد الغفار، خلال لقاء له لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن عن وجود نحو 124 ألف منشأة طبية خاصة مرخصة في مصر، تشمل عيادات ومعامل ومستشفيات ومراكز طبية وأشعة، موضحاً أن الوزارة نفذت أكثر من 174 ألف حملة تفتيش خلال عام 2025، أسفرت عن آلاف قرارات الغلق والإنذارات، إلى جانب التعامل مع آلاف الشكاوى من المواطنين، في إطار تعزيز الرقابة على القطاع الصحي.

ضبط المحتوى الطبي غير الموثوق

وحذر المتحدث بأسم وزارة الصحة من انتشار معلومات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً التنسيق مع الجهات المختصة لضبط المحتوى الطبي غير الموثوق.