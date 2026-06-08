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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الصحة: المنصة الوطنية للسياحة العلاجية توفر خدمات بتكلفة أقل 50%

الدكتور خالد عبد الغفار
الدكتور خالد عبد الغفار
ماجدة بدوى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنصة الوطنية للسياحة العلاجية والاستشفائية تمثل نقلة نوعية في تنظيم وتقديم الخدمات الصحية للوافدين، مشيراً إلى أن الخدمات المتاحة عبر المنصة ستقدم بتكلفة أقل بنحو 50% مقارنة بالأسعار المتداولة في العديد من الوجهات العلاجية المنافسة حول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد لمناقشة آليات تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

تضمن حماية المرضى ومقدمي الخدمة

وقال وزير الصحة إن المنصة الإلكترونية المتكاملة تعد بوابة موحدة للخدمات العلاجية والاستشفائية في مصر، حيث تتيح للمستخدمين من مختلف دول العالم التسجيل والاطلاع على كافة البيانات الخاصة بالخدمات الصحية المتاحة، بما يشمل التخصصات الطبية والمنشآت العلاجية وبرامج التأهيل والاستشفاء.

وأضاف أن المنصة تمكن الراغبين في العلاج من التعرف على تفاصيل الرحلة العلاجية بشكل كامل، إلى جانب حجز الخدمات إلكترونياً بصورة ميسرة وآمنة، بما يسهم في تحسين تجربة المريض منذ بداية التواصل وحتى انتهاء البرنامج العلاجي.

وأوضح عبد الغفار أن جميع المنشآت المدرجة على المنصة ستكون منشآت مصرية معتمدة داخل المنظومة الرسمية، مؤكداً أن المنصة وطنية مصرية وليست تابعة للقطاع الخاص، وهو ما يوفر ضمانات إضافية لحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الطبية على حد سواء.

وأشار وزير الصحة إلى أن إطلاق المنصة سيكون قريبا ويأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وزيادة قدرتها على جذب المزيد من الوافدين للعلاج، من خلال تقديم خدمات صحية عالية الجودة عبر منصة موحدة وموثوقة تسهل الوصول إلى مختلف الخدمات الطبية والاستشفائية.
 

وزير الصحة والسكان الوطنية للسياحة العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار

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