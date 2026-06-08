انطلاق اجتماع "صحة النواب" لمناقشة مستقبل السياحة العلاجية بحضور وزيري الصحة والسياحة

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة "واقع وآفاق السياحة العلاجية" في مصر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعين الصحي والسياحي.

ويشهد الاجتماع مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى جانب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة سبل تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ويتناول الاجتماع آليات التكامل بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات والمنشآت الطبية المستهدفة، وتسهيل إجراءات استقبال الوافدين بغرض العلاج، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين المستفيدين من الخدمات الصحية المصرية.

وكان أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف وضع رؤية متكاملة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الرامية إلى توحيد الجهود الحكومية والتسويقية والطبية، بما يعزز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية ويسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.