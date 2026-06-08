قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
200 جنيه رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية للمرة الواحدة بقانون التعليم
رئيس صحة النواب: مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتترأس خارطة السياحة العلاجية عالمياً
الأهلي يعتذر.. التفاصيل الكاملة لـ تعرض نجل مدرب الزمالك لـ الإعتداء
الأهلي يقترب من التعاقد مع مدرب برتغالي.. وفرج عامر يكشف التفاصيل
رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 8 يونيو
إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية لطالبة بالجيزة وإحالة طاقم اللجنة بالكامل للتحقيق
رغم الهجمات الإيرانية الإسرائيلية.. الأردن: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي
قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي
طهران: نعلن وقف عملياتنا.. ترامب: إسرائيل وإيران تتطلعان إلى وقف فوري لإطلاق النار
ترامب: حصار إيران مستمر حتى التوصل إلى اتفاق نهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق اجتماع "صحة النواب" لمناقشة مستقبل السياحة العلاجية بحضور وزيري الصحة والسياحة

اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة "واقع وآفاق السياحة العلاجية" في مصر، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالقطاعين الصحي والسياحي.

ويشهد الاجتماع مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى جانب الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة سبل تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ويتناول الاجتماع آليات التكامل بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات والمنشآت الطبية المستهدفة، وتسهيل إجراءات استقبال الوافدين بغرض العلاج، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين المستفيدين من الخدمات الصحية المصرية.

وكان أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أهمية ملف السياحة العلاجية باعتباره أحد القطاعات الواعدة القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف وضع رؤية متكاملة للتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات الرامية إلى توحيد الجهود الحكومية والتسويقية والطبية، بما يعزز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية ويسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب السياحة العلاجية وزير السياحة والآثار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

الذهب

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

سكن لكل المصريين 9

شقق جاهزة للتسليم.. موعد طرح «سكن لكل المصريين 9» ونظام التقسيط حتى 20 عامًا

الاهلي

10 ملايين دولار.. هل يواجه الأهلي المصري فرق الهلال والنصر وإنتر ميامي في موسم الرياض؟

البيض

لأول مرة منذ سنوات.. أسعار البيض بأقل من 70 جنيها ومفاجأة في ثمن البلدي

ترشيحاتنا

الشيخ عبد العاطي ناصف

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ عبد العاطي ناصف قارئ الأولياء

ذكرى وفاة النبي ميلاديا.. ماذا فعل النبي آخر لحظات حياته ونماذج من عفوه

ذكرى وفاة النبي محمد ميلاديا.. ماذا فعل خاتم الأنبياء في آخر لحظات حياته

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الرياضيات البحتة.. صور

بالصور

لا شكاوي من امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الرابع بالشرقية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

رئيس المنطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بمقر لجنة معهد النحال الابتدائي

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

مجتبي خامنئي

اختفاء غامض وملصقات ساخرة.. مكافأة 5 دولارات للعثور على مجتبى خامنئي

موعد تصوير «ولاد رزق 4» وآخر تطورات «السلم والثعبان 3»

رسميًا.. موعد تصوير ولاد رزق 4 وآخر تطورات السلم والثعبان 3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد