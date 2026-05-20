الناس بتموت.. توصيات عاجلة من صحة النواب لتحسين جودة الخدمات للمواطنين بالمحافظات

أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات الحاسمة والملزمة للحكومة؛ بهدف إنهاء الأزمات الطبية العالقة في عدة محافظات، وعلى رأسها القليوبية والمنوفية والغربية، وذلك بعد مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم.

وشدد رئيس اللجنة على عدم المساس نهائياً بتقديم الخدمة الصحية لمنتفعي التأمين الصحي العام، بغض النظر عن عدم وفاء هيئة التأمين الاجتماعي والمعاشات بحقوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى حسم أزمة عمال مضارب الأرز بصرف بدل مخاطر الأحكام القضائية لضمان استمرار خدمتهم التأمينية.

الزام المحليات برفع مقالب القمامة

وأضاف الدكتور شريف باشا أن التوصيات شملت توجيهات فورية لتطوير البنية التحتية الطبية، حيث تم إلزام محافظة الغربية بوضع قرار إحلال وتجديد مستشفى بشبيش بحد أقصى شهر واحد من تاريخ اليوم 20/5/2026، مع توفير سيارة إسعاف إضافية لخدمة الأهالي.

وأوضح أن التوصيات تضمنت إلزام الحكومة بجداول زمنية محددة لسرعة تسليم وتشغيل مستشفى الشهداء، وتطوير مستشفى تلا المركزي، وإنهاء مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالمحلة الكبرى، فضلاً عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمدرسة التمريض بحميات المحلة، والإسراع في إحلال وتجديد مستشفى قليوب، وإعادة النظر في تطوير مركز طب الأسرة بميت حلفا.



وركزت التوصيات على تحسين الخدمات اليومية للمواطنين، حيث ألزمت الإدارة المحلية والبيئة بالقليوبية برفع مقالب القمامة بمركز العبور والخانكة والخصوص لحماية الصحة العامة.

كما شددت اللجنة على سرعة صرف مستحقات مبادرة فحص المقبلين على الزواج بمديرية الغربية، وزيادة أعداد الصيادلة المكلفين بالتأمين الصحي بالمحافظة، مع وضع استراتيجية عاجلة لحل مشكلة الحجز الإلكتروني، وإيجاد بديل سريع وجذري لعيادة طلعت حرب بالمحلة الكبرى لتسهيل تلقي الخدمة الطبية.

وفي سياق آخر، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم منه بشأن تدهور الخدمات الصحية بقرية بشبيش وتأخر تنفيذ مشروع المستشفى الجديد لخدمة أهالي مركز المحلة الكبرى، أن معاناة المواطنين مع ضعف المنظومة الصحية أصبحت لا تُحتمل، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ الأهالي وتوفير خدمة صحية تليق بهم.



وقال فهمي، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة اليوم بحضور ممثلي الحكومة ومساعد وزير الصحة للمشروعات ونائب محافظ الغربية ووكيل وزارة الصحة بالغربية: “الناس بتموت ومبتلحقش توصل أقرب مستشفى، ومعندناش خدمة صحية تليق بأهالينا”.

وأكد أن الملف يشهد مخالفات جسيمة تستوجب التحقيق والمحاسبة، مطالبًا بتحويله إلى النيابة العامة، قائلاً: "في فساد كبير في هذا الملف، وأهلي وكل المنطقة بيدفعوا التمن… عشان خاطر مين بتعاقبوا الناس؟".



وشدد عضو مجلس النواب على استمراره في الدفاع عن حق المواطنين في العلاج الكريم، مؤكدًا التزامه الكامل أمام أهالي دائرته بمتابعة تنفيذ المشروع حتى دخوله حيز التنفيذ، قائلاً: "أنا بوعد الناس… لو هموت، البدء الفعلي على الأرض للمستشفى هيكون زي ما وعدتكم في العام المالي الجديد بعد 1-7 المقبل".



وأضاف النائب عمرو فهمي: "مش معنى إن المستشفى هتتعمل إن الموضوع هيموت، اللي غلط في حق الأهالي وكان سبب في معاناة الناس وموت المرضى على الطرق لازم يتحاسب، ومفيش حد فوق القانون".

ووجّه النائب عمرو فهمي رسالة مباشرة لأهالي دائرته، دعاهم فيها إلى التكاتف والعمل من أجل مصلحة المواطنين، قائلاً: "أنا بطلب من أهلي وإخواتي محتاج دعمكم، ومحتاج أقوى بيكم"، مؤكدًا أن صوت الناس أمانة، وأن حق المواطنين في العلاج الكريم لا يحتمل مزيدًا من التأجيل.