صحة النواب عن انبعاث روائح كريهة ونفاذة بالخانكة والعبور: معندناش مانع نشكل لجنة تقصي حقائق

أكد الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة الصحة ستتابع باهتمام أزمة انبعاث روائح كريهة ونفاذة بمناطق الخانكة والعبور بمحافظة القليوبية، مشددا على أنه لا مانع من تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الحقيقة الكاملة للملف.

جاء ذلك خلال التعقيب على مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم الشاهي، بشأن تردي الأوضاع بالوحدات الصحية بمركزي الخانكة والخصوص، وانبعاث روائح كريهة ونفاذة بمناطق الخانكة والعبور بمحافظة القليوبية.

على جانب آخر، أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة وتأخر تشغيل المشروعات القومية الطبية الكبرى، كبنوك الدم الإقليمية، تعدان من أهم الملفات العامة التي تمس حياة الملايين من المواطنين بشكل مباشر ويومي.

وأوضح خلال الاجتماع الموسع لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ، أن اللجنة وضعت هذين الملفين على رأس أولوياتها الرقابية، مشدداً على أن توفير الدواء وتشغيل المنشآت الحيوية هما خط أحمر لا يقبل التهاون أو التأجيل تحت أي ظرف.

وأضاف رئيس لجنة الصحة أن مواجهة تراجع الخدمات في المستشفيات المركزية وتدهور منظومة التأمين الصحي تأتي بالتوازي مع جهود إحلال وتجديد المنشآت الطبية القائمة في المحافظات.