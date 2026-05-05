كارثة صغيرة في الحمام.. جفاف السيفون يحول بيتك لمصدر روائح كريهة

في ظاهرة يشكو منها الكثيرون داخل المنازل، تظهر فجأة رائحة كريهة تشبه رائحة المجاري داخل الحمام، ما يثير القلق والتساؤلات حول أسبابها وتأثيرها على الصحة العامة.



ويؤكد خبراء السباكة والصحة البيئية أن هذه الروائح ليست مجرد إزعاج عابر، بل قد تكون مؤشرًا على مشكلة يجب التعامل معها سريعًا.

أسباب ظهور رائحة المجاري في الحمام فجأة

1. جفاف سيفون الصرف

يُعد السبب الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي السيفون على طبقة مياه تمنع تسرب الغازات. وعند جفافها، تبدأ الروائح في الظهور فورًا.

2. انسداد المواسير

تراكم الشعر وبقايا الصابون والدهون يؤدي إلى انسداد جزئي داخل المواسير، ما يسبب تخمر المواد العضوية وانبعاث رائحة كريهة.

3. تسرب غازات الصرف

في بعض الحالات، قد يحدث خلل في توصيلات المواسير، ما يسمح بتسرب غازات مثل الميثان وكبريتيد الهيدروجين، وهي غازات ذات رائحة نفاذة وخطرة.

4. ضعف تهوية شبكة الصرف

غياب التهوية الجيدة داخل مواسير الصرف يؤدي إلى ضغط عكسي يدفع الروائح للعودة داخل الحمام.

5. تراكم البكتيريا

الرطوبة المستمرة داخل الحمام بيئة مثالية لنمو البكتيريا، والتي تساهم في تكوين الروائح غير المرغوب فيها.

هل تمثل هذه الروائح خطرًا على الصحة؟

يحذر مختصون من أن التعرض المستمر لغازات الصرف قد يؤدي إلى:

تهيج الجهاز التنفسي

صداع مستمر

شعور بالغثيان

حساسية في العين

وفي حالات نادرة، قد تشير الرائحة القوية جدًا إلى تسرب غازات خطيرة تستدعي تدخلًا فوريًا.

حلول سريعة للتخلص من الرائحة

ينصح الخبراء باتباع الخطوات التالية فور ملاحظة الرائحة:

صب كميات من الماء في بلاعات الأرضية لإعادة ملء السيفون.

استخدام خليط الماء الساخن والخل لتنظيف المواسير.

التأكد من إحكام غلق أغطية البلاعات.

تهوية الحمام بشكل جيد.

الاستعانة بسباك متخصص في حال استمرار المشكلة.

نصيحة ذهبية

يشير الخبراء إلى أن إهمال تنظيف مواسير الصرف أو ترك الحمام دون استخدام لفترات طويلة قد يؤدي إلى تكرار المشكلة، لذا يُفضل إجراء صيانة دورية لتجنب الروائح المفاجئة.