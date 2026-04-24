رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثتي سيدة وابنتها، داخل شقة في منطقة المنيب، وتشير أصابع الاتهام إلى الزوج.

جاء ذلك، بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أهالي منطقة المنيب، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة في شارع متولي الشعراوي.

وانتقلت على الفور قوات الأمن، وتبين من الفحص، العثور على جثتي سيدة وابنتها.

وفور إخطار اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ وجه بتشكيل فريق بحث، وإجراء التحريات اللازمة؛ لكشف ملابسات الواقعة.

ورجحت التحريات الأولية، ارتكاب الزوج للجريمة، حيث أفاد بعض الجيران باختفائه منذ حوالي يومين، ولم تظهر الزوجة منذ هذا الوقت، وعندما انبعثت رائحة كريهة من الشقة؛ انتابهم الشك في الأمر، ما دفعهم لإبلاغ الشرطة.

فيما تُجرى قوات الأمن الآن، فحصا لمسرح الجريمة؛ للكشف عن ملابسات الواقعة.