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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنفار مفاجئ قرب لبنان.. الاحتلال يعلن حالة التأهب بعد رصد مسيرة

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
قسم الخارجي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة عن حالة تأهب في المطلة بسبب محاولات اعتراض طائرة مسيرة في جنوب لبنان.

وأضاف أنه بعد تفعيل حالة التأهب نتيجة مخاوف من تسلل طائرات مسيرة وإطلاق صواريخ في المطلة، صرّح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن «القوات الجوية اعترضت طائرة مسيرة رُصدت في المنطقة التي تعمل فيها القوات في جنوب لبنان». 

وأمس الخميس، أعلن جيش الاحتلال، مقتل 30 ضابطا وجنديا وإصابة 1302 آخرين منذ تجدد القتال في لبنان مطلع مارس الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون:" لا نقبل أن تملي علينا إيران ما يجب فعله نحن دولة ذات سيادة ولا يحق لها التحدث باسمنا".

وأضاف عون:" لا نقبل أن يصبح لبنان ساحة لحروب الآخرين ومصممون على المسار الدبلوماسي".

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