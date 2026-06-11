مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

كشف إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، تفاصيل ضبط حالات خلط عصير القصب بمادة خطرة على الصحة في طوخ بالقليوبية.



وقال الجزار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز " ، :" جهاز حماية المستهلك عليه دور في غاية الأهمية لضبط الأسواق لحماية صحة المصريين ".



وتابع إسلام الجزار :" عصير القصب مشروب أساسي في فصل الصيف وهناك حملات تفتيش على مختلف المحال التجارية بكافة المحافظات ".



واكمل إسلام الجزار :" أثناء المرور في إحدى الحملات بالقليوبية تم تفتيش بعض العربات التي تقوم ببيع عصير القصب ".



ولفت إسلام الجزار :" تم اكتشاف استخدام هذه العربات لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم “ في عصير القصب وهي مادة غير صالحة للاستخدام البشري وكانت منتهية الصلاحية ويتم استخدام هذه المادة للحفاظ على قوام عصير القصب لفترات طويلة وإضفاء اللون الأبيض على العصير ".

