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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد ضبط كمية من «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب بطوخ.. إزاي تعرف المغشوش؟

غش عصير القصب بطوخ
غش عصير القصب بطوخ
خالد يوسف

في إطار الحملات الرقابية التي تشنها الأجهزة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمتابعة الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، فوجئ مسئولوا محافظة القليوبية بكارثة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط كمية من مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المستخدمة في غش عصير القصب من خلال إضفاء اللون الأبيض عليه، بما يمثل خطرًا على صحة المواطنين ويعد إحدى صور الغش التجاري والتدليس على المستهلكين.

ضبط مادة خطيرة تُستخدم فى غش عصير القصب بالقليوبية

ضبطت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طوخ فى محافظة القليوبية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وجهاز سلامة الغذاء ومديرية التموين، خلال حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية، مادة تُستخدم فى غش عصير القصب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلنت الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية ضبط كمية من مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم” تُستخدم في غش عصير القصب وإضفاء اللون الأبيض عليه، وذلك خلال جولة تفتيشية موسعة على الأسواق بمدينة طوخ، بمشاركة جهاز حماية المستهلك، وجهاز سلامة الغذاء، والرقابة التموينية.

سر اللون الأبيض.. ضبط "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل المحال

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كمية من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإكسابه لونًا أبيض غير طبيعي، في مخالفة تمثل صورة من صور الغش التجاري الصارخ، والتي قد تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.

ووفقًا للتقارير العالمية، فإن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة كمضاف غذائي (E171) بسبب مخاوف صحية محتملة تتعلق بتراكم الجسيمات النانوية وتأثيرها على الحمض النووي.

وثاني أكسيد التيتانيوم (E171) هو مركب كيميائي على هيئة مسحوق أبيض ناصع، تم حظر استخدامه كمضاف غذائي في الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية، تستخدمه بعض معاصر العصائر والمطاعم بشكل غير قانوني لغش عصير القصب ومنحه لوناً أبيض فاتحاً وجذاباً ولإخفاء علامات التغير في لونه الأصلي نتيجة الأكسدة.

التحفظ على الكميات المضبوطة والتحرك باتجاه النيابة

وعلى الفور، قررت اللجان المشتركة التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف كاملاً إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع المتلاعبين بقوت وصحة المواطنين.

استخدامات مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

بعد البحث تبين أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب وإضفاء صفة اللون الأبيض، يتم استخدامها في العديد من الأمور مثل الدهانات والطلاء كعامل أساسي لتوفير البياض، واللمعان، والمتانة للدهانات الخارجية والداخلية.

كما تستخدم في مستحضرات التجميل، حيث تدخل في تركيب الكريمات ومستحضرات التجميل كواقٍ شمسي فيزيائي لحجب الأشعة فوق البنفسجية (UV)، بالإضافة إلى استخدامها في البلاستيك والمطاط، حيث تعمل كمثبت يقلل من الهشاشة، والبهتان، والتشقق الناتج عن التعرض للضوء، بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى مثل الورق، الأحبار، ومعجون الأسنان.

ثاني أكسيد التيتانيوم قد يتلف المادة الوراثية

حظرت المانيا مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ذات اللون الأبيض، منذ أغسطس 2022، تحديدا في الأطعمة والمكملات الغذائية، ومع ذلك، يمكن أن تنتشر في اللبان أو مستحضرات فيتامينات لا تزال تحتوي على هذه المادة المبيّضة.

سبب حظر ثاني أكسيد التيتانيوم في  المكملات الغذائية والأطعمة، هو أنه لا يمكن استبعاد أن الصبغة الموجودة فيه قد تلحق الضرر بالمادة الوراثية (الحمض الريبي النووي)، ولكن هذه المادة لا تزال مسموحًا بها في المنتجات الطبية، وكذلك في مستحضرات التجميل.

ولهذا يمكن العثور على هذه المادة في مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، وفي مستحضرات التجميل مثل الكريمات والسوائل الواقية من أشعة الشمس أو معجون الأسنان، كما قد يتواجد ثاني أكسيد التيتانيوم في دهانات الجدران وغيرها من الدهانات، وكذلك في المنسوجات.

كما تصنفها بعض الوكالات الدولية كمادة مسرطنة محتملة عند تراكم جزيئاتها النانوية في الجسم لفترات طويلة، إلى جانب تسببها في اضطرابات هضمية، نتيجة التهيج الشديد في جدار المعدة والأمعاء، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجهاز الهضمي.

كيف تكتشف عصير القصب المغشوش؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلا حول كيفية اكتشاف عصير القصب المغشوش، وهو ما أجاب عنه بعض الأطباء من خلال اجابات عبر السوشيال ميديا نلخصها في التالي:

ـ اللون الأبيض مبالغ فيه: عصير القصب الطبيعي يميل إلى اللون الأخضر الفاتح أو الأصفر المصفر، أما اللون الأبيض الساطع "الطباشيري" فهو دليل على الغش.

ـ عدم تغير اللون: عصير القصب الطبيعي يتأكسد بسرعة ويتحول إلى اللون الداكن (البني) إذا تُرِك لدقائق، بينما العصير المغشوش يحتفظ ببياضه لفترة طويلة.

ـ الترسبات: مادة ثاني أكسيد التيتانيوم لا تذوب في الماء، لذا قد تلاحظ وجود طبقة راسخة بيضاء أو عكارة غير طبيعية في أسفل الكوب.

ثاني أكسيد التيتانيوم عصير القصب غش عصير القصب الحملات الرقابية الهيئة القومية لسلامة الغذاء

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