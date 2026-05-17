بسبب السكر والمواد الحافظة.. تحذيرات من تناول العصائر المعلبة

حذر المعهد القومي للتغذية، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، من الإفراط في تناول العصائر المعلبة، مؤكدا أنها ليست دائما الخيار الصحي الأفضل، بسبب احتوائها في كثير من الأحيان على كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة التي قد تؤثر على الصحة مع مرور الوقت.

وأوضح المعهد أن الاعتماد على العصائر الطبيعية أو تناول الفاكهة الطازجة يعد الخيار الأفضل للحصول على الفيتامينات والعناصر الغذائية بشكل صحي، مع تجنب السعرات الحرارية الزائدة والسكريات المرتفعة الموجودة في بعض المشروبات الجاهزة.

ونصح بضرورة قراءة المكونات المكتوبة على عبوات العصائر قبل الشراء، والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من السكر أو الإضافات الصناعية، مؤكدا أن العصير الطازج بدون سكر مضاف يساعد في منح الجسم الطاقة والترطيب بطريقة صحية وآمنة.

وأشار المعهد إلى أهمية نشر الوعي الغذائي وتشجيع العادات الصحية اليومية، خاصة مع ارتفاع استهلاك المشروبات المعلبة خلال فصل الصيف.